Trump po príchode do Malajzie podpíše mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou
- DNES - 5:52
- Kuala Lumpur
Americký prezident Donald Trump oznámil, že bezprostredne po príchode do Malajzie sa zúčastní na podpise mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou.
Trump do Malajzie pricestuje v nedeľu ráno v rámci svojej širšej návštevy Ázie. V Kuala Lumpur ho čaká summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
Šéf Bieleho domu v júli pomohol sprostredkovať ukončenie päťdňového pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, ktorý si vyžiadal najmenej 48 obetí a státisíce ľudí na oboch stranách vyhnal zo svojich domovov. Odvtedy sa obe krajiny navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
„Som na ceste do Malajzie, kde podpíšem veľkú mierovú dohodu, ktorú som s hrdosťou sprostredkoval medzi Kambodžou a Thajskom,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.
Thajčanom zároveň vyjadril sústrasť v súvislosti so smrťou bývalej kráľovnej Sikirit, matky súčasného monarchu Mahá Vatčirálongkóna a manželky najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zosnulého kráľa Pchúmipchóna Adundéta. Sikirit zomrela v piatok vo veku 93 rokov.
Trump tiež avizoval, že po prílete do Malajzie sa stretne s thajským premiérom Anutinom Čánvirakulom. Ten svoju účasť na summite ASEAN zrušil pre úmrtie Sikirit, na podpise mierovej dohody sa ale plánuje zúčastniť.
