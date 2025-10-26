  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 26.10.2025Meniny má Demeter
Bratislava

Trump po príchode do Malajzie podpíše mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou

  • DNES - 5:52
  • Kuala Lumpur
Trump po príchode do Malajzie podpíše mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že bezprostredne po príchode do Malajzie sa zúčastní na podpise mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou.

Trump do Malajzie pricestuje v nedeľu ráno v rámci svojej širšej návštevy Ázie. V Kuala Lumpur ho čaká summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Šéf Bieleho domu v júli pomohol sprostredkovať ukončenie päťdňového pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, ktorý si vyžiadal najmenej 48 obetí a státisíce ľudí na oboch stranách vyhnal zo svojich domovov. Odvtedy sa obe krajiny navzájom obviňujú z porušovania prímeria.

Som na ceste do Malajzie, kde podpíšem veľkú mierovú dohodu, ktorú som s hrdosťou sprostredkoval medzi Kambodžou a Thajskom,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.

Thajčanom zároveň vyjadril sústrasť v súvislosti so smrťou bývalej kráľovnej Sikirit, matky súčasného monarchu Mahá Vatčirálongkóna a manželky najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zosnulého kráľa Pchúmipchóna Adundéta. Sikirit zomrela v piatok vo veku 93 rokov.

Trump tiež avizoval, že po prílete do Malajzie sa stretne s thajským premiérom Anutinom Čánvirakulom. Ten svoju účasť na summite ASEAN zrušil pre úmrtie Sikirit, na podpise mierovej dohody sa ale plánuje zúčastniť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šéfka diplomacie KĽDR navštívi Rusko a Bielorusko

Šéfka diplomacie KĽDR navštívi Rusko a Bielorusko

DNES - 5:51Zahraničné

Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui navštívi Rusko a Bielorusko, informovala v nedeľu štátna agentúra KCNA.

Kamala Harrisová nevylučuje ďalšiu kandidatúru na prezidentský post

Kamala Harrisová nevylučuje ďalšiu kandidatúru na prezidentský post

DNES - 2:56Zahraničné

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová nevylučuje opätovnú kandidatúru na prezidentský post.

Litva znovu zatvorila letisko vo Vilniuse i hranicu s Bieloruskom kvôli balónom

Litva znovu zatvorila letisko vo Vilniuse i hranicu s Bieloruskom kvôli balónom

DNES - 1:50Zahraničné

Litva v sobotu večer znovu pozastavila prevádzku letiska v hlavnom meste Vilnius a uzavrela obidva hraničné priechody s Bieloruskom po tom, ako sa na jej územie druhý deň po sebe dostali meteorologické balóny.

Trump zvýšil Kanade clá o desať percentuálnych bodov, trestá ju za reklamu

Trump zvýšil Kanade clá o desať percentuálnych bodov, trestá ju za reklamu

DNES - 1:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zvyšuje clá na dovoz tovaru z Kanady o desať percentuálnych bodov.

Vosveteit.sk
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP