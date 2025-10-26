Litva znovu zatvorila letisko vo Vilniuse i hranicu s Bieloruskom kvôli balónom
- DNES - 1:50
- Vilnius
Litva v sobotu večer znovu pozastavila prevádzku letiska v hlavnom meste Vilnius a uzavrela obidva hraničné priechody s Bieloruskom po tom, ako sa na jej územie druhý deň po sebe dostali meteorologické balóny.
Letisko aj hraničné priechody zostanú zatvorené do 01.00 h SELČ.
Prelety balónov narušili prevádzku letiska vo Vilniuse už štvrtýkrát v tomto mesiaci, naposledy v piatok. Začiatkom októbra ich do litovského vzdušného priestoru vstúpilo približne 25. Premiérka Inga Ruginiené v stredu uviedla, že jej krajina uzavrie s Bieloruskom hranice, ak sa podobný prípad zopakuje.
Meteorologické balóny používajú pašeráci pri pašovaní bieloruských cigariet, aby ich následne mohli predávať v Európskej únii, kde sú tabakové výrobky drahšie.
Litva však okrem pašerákov viní aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že túto ich činnosť nezastavil. Vlani zaznamenala 966 takýchto balónov a v tomto roku vyše 540. Litovská pohraničná stráž má od minulého roka právo ich zostreliť.
Litva je členom EÚ a NATO. Narušenie jej vzdušného priestoru je citlivou otázkou po tom, čo v júli na jej územie z Bieloruska vstúpilo niekoľko podozrivých ruských dronov vrátane jedného, ktorý prevážal výbušniny.
Reuters pripomína, že vzdušný priestor európskych členov NATO v posledných týždňoch opakovane narúšali neznáme drony alebo ruské vojenské lietadlá. Takéto incidentu hlásili škandinávske krajiny, Nemecko, pobaltské štáty, Rumunsko či Poľsko.
Trump zvýšil Kanade clá o desať percentuálnych bodov, trestá ju za reklamu
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zvyšuje clá na dovoz tovaru z Kanady o desať percentuálnych bodov.
Trump sa stretne s Putinom, až keď bude mať pocit, že to s dohodou myslí vážne
Donald Trump vyhlásil, že nenaplánuje žiadne rozhovory so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom dovtedy, kým nebude jasné, že šéf Kremľa to myslí vážne s uzavretím dohody o ukončení vojny na Ukrajine.
Novou prezidentkou Írska sa stala Catherine Connollyová
Nezávislá, ľavicovo orientovaná kandidátka Catherine Connollyová sa stala víťazkou piatkových prezidentských volieb v Írsku.
V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii
Vo viacerých nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu, Magdeburgu či Hildesheimu sa v sobotu uskutočnili protesty proti nedávnym výrokom kancelára Friedricha Merza.