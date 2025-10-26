  • Články
Litva znovu zatvorila letisko vo Vilniuse i hranicu s Bieloruskom kvôli balónom

  • DNES - 1:50
  • Vilnius
Litva v sobotu večer znovu pozastavila prevádzku letiska v hlavnom meste Vilnius a uzavrela obidva hraničné priechody s Bieloruskom po tom, ako sa na jej územie druhý deň po sebe dostali meteorologické balóny.

Letisko aj hraničné priechody zostanú zatvorené do 01.00 h SELČ.

Prelety balónov narušili prevádzku letiska vo Vilniuse už štvrtýkrát v tomto mesiaci, naposledy v piatok. Začiatkom októbra ich do litovského vzdušného priestoru vstúpilo približne 25. Premiérka Inga Ruginiené v stredu uviedla, že jej krajina uzavrie s Bieloruskom hranice, ak sa podobný prípad zopakuje.

Meteorologické balóny používajú pašeráci pri pašovaní bieloruských cigariet, aby ich následne mohli predávať v Európskej únii, kde sú tabakové výrobky drahšie.

Litva však okrem pašerákov viní aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že túto ich činnosť nezastavil. Vlani zaznamenala 966 takýchto balónov a v tomto roku vyše 540. Litovská pohraničná stráž má od minulého roka právo ich zostreliť.

Litva je členom EÚ a NATO. Narušenie jej vzdušného priestoru je citlivou otázkou po tom, čo v júli na jej územie z Bieloruska vstúpilo niekoľko podozrivých ruských dronov vrátane jedného, ktorý prevážal výbušniny.

Reuters pripomína, že vzdušný priestor európskych členov NATO v posledných týždňoch opakovane narúšali neznáme drony alebo ruské vojenské lietadlá. Takéto incidentu hlásili škandinávske krajiny, Nemecko, pobaltské štáty, Rumunsko či Poľsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
