Trump zvýšil Kanade clá o desať percentuálnych bodov, trestá ju za reklamu

  • DNES - 1:48
  • Washington
Trump zvýšil Kanade clá o desať percentuálnych bodov, trestá ju za reklamu

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zvyšuje clá na dovoz tovaru z Kanady o desať percentuálnych bodov. Dôvodom je podľa neho to, že Kanada skôr nestiahla z vysielania reklamu, ktorá je namierená proti americkým clám.

V reklamnom spote, pre ktorý Trump avizoval ukončenie všetkých obchodných rokovaní s Kanadou, zaznieva hlas bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana, ktorý komentuje nevýhody obchodných ciel v úryvkoch z rozhlasového prejavu z roku 1987.

Premiér kanadskej provincie Ontário Doug Ford po Trumpovej reakcii a rozhovore s predsedom kanadskej vlády Markom Carneym v piatok oznámil, že Ontário od pondelka pozastaví reklamnú kampaň.

Ich reklama mala byť okamžite stiahnutá, ale oni ju včera večer počas (bejzbalovej) Svetovej série nechali bežať, hoci vedeli, že ide o podvod,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Príspevok, v ktorom hovoril o závažnom skreslení faktov a nepriateľskom konaní zo strany Kanady, podľa agentúr zverejnil počas letu do Ázie.

Spojené štáty uvalili na tovar dovážaný z Kanady clá vo výške 35 percent, tie Trump teraz zvýšil o desať percentuálnych bodov. Washington tvrdí, že Ottawa zlyhala v boji proti pašovaniu drogy fentanyl do USA, hoci podľa Carneyho z Kanady prichádza iba jedno percento z celkového dovozu tejto drogy do Spojených štátov a Kanada intenzívne pracuje na znížení jeho objemov.

Zdroj: Info.sk, TASR
