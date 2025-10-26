  • Články
Trump sa stretne s Putinom, až keď bude mať pocit, že to s dohodou myslí vážne

  • DNES - 1:13
  • Washington
Trump sa stretne s Putinom, až keď bude mať pocit, že to s dohodou myslí vážne

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že nenaplánuje žiadne rozhovory so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom dovtedy, kým nebude jasné, že šéf Kremľa to myslí vážne s uzavretím dohody o ukončení vojny na Ukrajine.

Musím vedieť, že dohodu uzavrieme. Nebudem strácať čas,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One, ktoré malo namierené do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur, kde sa v nedeľu začne trojdňový summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie.

Vždy som mal skvelý vzťah s Vladimirom Putinom, ale toto bolo veľké sklamanie,“ povedal Trump. Ako dodal, myslel si, že dosiahnuť prímerie na Ukrajine sa podarí ešte pred podpísaním dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy.

USA v stredu uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností. Trump v ten istý deň kritizoval, že jeho rozhovory s Putinom o konflikte na Ukrajine „nikam nevedú“. Zároveň oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putinom v Budapešti, ktorá sa mala konať v najbližších dňoch. Vyjadril však nádej, že sankcie budú krátkodobé a že vojna bude ukončená.

Putin pripustil, že americké sankcie sú „vážne“, avšak podľa neho nebudú stačiť na to, aby výrazne poškodili ruskú ekonomiku. Označil ich za „nepriateľský akt“, ktorý neposilní vzťahy medzi Ruskom a USA, „ktoré sa len začali zotavovať“. Dodal, že napriek tomu zostáva otvorený dialógu s Trumpom.

Súbežne s opatreniami USA prijali členské štáty Európskej únie 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Nový súbor reštriktívnych opatrení okrem iného zahŕňa postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
