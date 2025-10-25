Novou prezidentkou Írska sa stala Catherine Connollyová
- DNES - 21:55
- Dublin
Nezávislá, ľavicovo orientovaná kandidátka Catherine Connollyová sa stala víťazkou piatkových prezidentských volieb v Írsku.
Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených v sobotu večer získala 68-ročná právnička viac ako 63 percent hlasov, čím výrazne predbehla svoju centristickú súperku Heather Humphreysovú, kandidátku vládnucej strany Fine Gael, ktorá získala 29,5 percenta hlasov, informovala agentúra AFP a írsky verejnoprávny telerozhlas RTÉ.
Humphreysová už pred zverejnením konečných výsledkov priznala svoju porážku a zablahoželala Connollyovej. „Chcem zablahoželať Catherine k tomu, že sa stala ďalšou prezidentkou Írska. Môžem len povedať, že Catherine bude prezidentkou nás všetkých a bude i mojou prezidentkou,“ dodala.
Connollyová vo svojom krátkom príhovore prejave v priestoroch Dublinského hrade sľúbila, že bude prezidentkou všetkých občanov. Povedala, že írsky ľud môže spoločne „vytvoriť novú republiku, ktorá si cení každého, ktorá si cení a presadzuje rozmanitosť a ktorá dôveruje našej vlastnej identite, nášmu írskemu jazyku, našej angličtine a novým ľuďom, ktorí prišli do našej krajiny“.
„Budem prezidentkou, ktorá počúva, reaguje a hovorí, keď je to potrebné. Budem hlasom mieru, hlasom, ktorý stavia na našej politike neutrality, hlasom, ktorý vyjadruje existenčnú hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy, a hlasom, ktorý uznáva obrovskú prácu, ktorá sa vykonáva po celej krajine,“ konštatovala Connollyová.
Stala desiatou hlavou Írska a treťou ženou v tejto funkcii po Mary Robinsonovej (1990 – 1997) a Mary McAleeseovej (1997 – 2011). Nahradí 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý je prezidentom od roku 2011 a tretíkrát už nemohol kandidovať. V minulosti pôsobila ako klinická psychologička a právnička. Prvýkrát bola zvolená do parlamentu v roku 2016 a v rokoch 2020 - 2024 bola podpredsedníčkou jeho dolnej komory.
Connollyovú podporili ľavicové strany ako Sinn Féin, labouristi, sociálni demokrati, People Before Profit (PBP) a Zelení. Považovaná je za progresívnu političku, ktorá sa snaží skôr zjednocovať ako rozdeľovať. Napriek tomu sa nevyhla kontroverziám, napríklad keď súčasné výdavky Nemecka na obranu prirovnala k jeho vyzbrojovaniu v 30. rokoch 20. storočia, keď sa k moci dostali nacisti.
Tohtoročné voľby hlavy štátu charakterizoval bezprecedentný počet neplatných hlasov a nízka účasť voličov (45,8 percenta). Íri tým podľa odborníkov chceli dať najavo svoju nespokojnosť s tým, že si mohli vybrať iba z dvoch kandidátok. Tretím kandidátom bol pôvodne bývalý tréner írskeho rugby Jim Gavin, ktorého nominovala ďalšia vládnuca strana Fianna Fáil. Ten však začiatkom októbra kandidatúru stiahol pre finančný škandál, no jeho meno na kandidátkach zostalo. Gavin dostal 7,2 percenta hlasov.
Funkcia prezidenta je v Írsku prevažne reprezentatívna – hlava štátu zastupuje krajinu v zahraničí, menuje premiéra alebo podpisuje zákony prijaté parlamentom.
V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii
Vo viacerých nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu, Magdeburgu či Hildesheimu sa v sobotu uskutočnili protesty proti nedávnym výrokom kancelára Friedricha Merza.
Nová japonská premiérka prvýkrát telefonicky hovorila s Trumpom
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v sobotu telefonicky hovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý na budúci týždeň navštívi Japonsko.
V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen
Demolační experti v sobotu odpálili dve 160 metrov vysoké chladiace veže odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Gundremmingen neďaleko mesta Augsburg v spolkovej krajine Bavorsko.
Spojené štáty majú pripravené ďalšie sankcie na Rusko
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa má pripravené ďalšie sankcie na Rusko, ktoré môžu zasiahnuť kľúčové oblasti ruského hospodárstva.