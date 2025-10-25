V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii
- DNES - 20:50
- Berlín/Hamburg
Vo viacerých nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu, Magdeburgu či Hildesheimu sa v sobotu uskutočnili protesty proti nedávnym výrokom kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú.
V severonemeckom prístavnom meste Hamburg sa na pokojnom proteste zúčastnilo podľa polície približne 2600 ľudí, teda o polovicu menej ako očakávali organizátori, čo však mohlo spôsobiť aj daždivé jesenné počasie. Na transparentoch sa objavili nápisy ako „Postavme sa spolu proti rasizmu a rozdeleniu“, „Merz choď preč z obrazu nášho mesta!“, „Merz to chce sivé, my to chceme farebné“ či „Friedrich, ten, kto nás vyrušuje, si ty a tvoj rasizmus!“
Na demonštráciu vyzvali strana Ľavica, iniciatíva Piatky za budúcnosť Hamburg a menšie ľavicové skupiny. Ľavica vo výzve uviedla, že s každým novým pravicovým sloganom sa Merz ešte viac posúva k strane Alternatíve pre Nemecko (AfD).
V Magdeburgu na východe Nemecka vyšlo podľa polície do ulíc viac ako 300 ľudí. Zástupkyňa združenia afganských žien vo svojom vystúpení povedala, že nedávne Merzove slová „mnohých z nás hlboko zasiahli“. „Takéto slová vyvolávajú v ľuďoch, ktorí sú súčasťou tejto spoločnosti už roky, pocit, že sú stále vnímaní ako odlišní alebo cudzí“ uviedla s tým, že migrácia sa nevníma ako prirodzená súčasť Nemecka, ale ako niečo rušivé.
V Hildesheime v Dolnom Sasku sa na proteste zúčastnilo približne 500 ľudí. Organizovalo ho viacero iniciatív a odborových zväzov pod mottom „Čo to do pekla znamená Fritz??? My sme obraz mesta!“
Približne 150 ľudí demonštrovalo v Arnsbergu, kde kancelár žije.
Na sídlo okresnej kancelárie Merzovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Bonne v noci ktosi nasprejoval slová „Opatrenia na skrášlenie obrazu mesta“. Prípad vyšetrujú príslušné orgány.
Merz 14. októbra vyhlásil, že jeho vláda napravuje minulé chyby v migračnej politike krajiny a dosahuje v tom pokrok, „ale samozrejme stále máme problém s tým, ako vyzerajú naše mestá (použil výraz Stadtbild, pozn. TASR), a preto spolkový minister vnútra teraz pracuje na tom, aby bolo možné vykonať rozsiahle deportácie“.
Merz následnú kritiku odmietol a pred novinármi v pondelok uviedol, že svoje výroky by späť nevzal. „Spýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte, čo som tým asi myslel. Myslím si, že dostanete celkom jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ uviedol. V stredu spresnil, že problémy spôsobujú migranti, ktorí nemajú trvalý pobyt, nepracujú a nedodržiavajú zákony platné v Nemecku.
Rapper Eko Fresh, občianskym menom Ekrem Bora, ktorý je tureckého pôvodu, ale narodil sa v Kolíne nad Rýnom, zložil v reakcii pieseň s názvom „Friedrich“, kde opisuje diskrimináciu, ktorej čelia ľudia s migrantským pôvodom.
