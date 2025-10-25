  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
10°Bratislava

V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii

  • DNES - 20:50
  • Berlín/Hamburg
V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii

Vo viacerých nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu, Magdeburgu či Hildesheimu sa v sobotu uskutočnili protesty proti nedávnym výrokom kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú.

V severonemeckom prístavnom meste Hamburg sa na pokojnom proteste zúčastnilo podľa polície približne 2600 ľudí, teda o polovicu menej ako očakávali organizátori, čo však mohlo spôsobiť aj daždivé jesenné počasie. Na transparentoch sa objavili nápisy ako „Postavme sa spolu proti rasizmu a rozdeleniu“, „Merz choď preč z obrazu nášho mesta!“, „Merz to chce sivé, my to chceme farebné“ či „Friedrich, ten, kto nás vyrušuje, si ty a tvoj rasizmus!“

Na demonštráciu vyzvali strana Ľavica, iniciatíva Piatky za budúcnosť Hamburg a menšie ľavicové skupiny. Ľavica vo výzve uviedla, že s každým novým pravicovým sloganom sa Merz ešte viac posúva k strane Alternatíve pre Nemecko (AfD).

V Magdeburgu na východe Nemecka vyšlo podľa polície do ulíc viac ako 300 ľudí. Zástupkyňa združenia afganských žien vo svojom vystúpení povedala, že nedávne Merzove slová „mnohých z nás hlboko zasiahli“. „Takéto slová vyvolávajú v ľuďoch, ktorí sú súčasťou tejto spoločnosti už roky, pocit, že sú stále vnímaní ako odlišní alebo cudzí“ uviedla s tým, že migrácia sa nevníma ako prirodzená súčasť Nemecka, ale ako niečo rušivé.

V Hildesheime v Dolnom Sasku sa na proteste zúčastnilo približne 500 ľudí. Organizovalo ho viacero iniciatív a odborových zväzov pod mottom „Čo to do pekla znamená Fritz??? My sme obraz mesta!“

Približne 150 ľudí demonštrovalo v Arnsbergu, kde kancelár žije.

Na sídlo okresnej kancelárie Merzovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Bonne v noci ktosi nasprejoval slová „Opatrenia na skrášlenie obrazu mesta“. Prípad vyšetrujú príslušné orgány.

Merz 14. októbra vyhlásil, že jeho vláda napravuje minulé chyby v migračnej politike krajiny a dosahuje v tom pokrok, „ale samozrejme stále máme problém s tým, ako vyzerajú naše mestá (použil výraz Stadtbild, pozn. TASR), a preto spolkový minister vnútra teraz pracuje na tom, aby bolo možné vykonať rozsiahle deportácie“.

Merz následnú kritiku odmietol a pred novinármi v pondelok uviedol, že svoje výroky by späť nevzal. „Spýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte, čo som tým asi myslel. Myslím si, že dostanete celkom jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ uviedol. V stredu spresnil, že problémy spôsobujú migranti, ktorí nemajú trvalý pobyt, nepracujú a nedodržiavajú zákony platné v Nemecku.

Rapper Eko Fresh, občianskym menom Ekrem Bora, ktorý je tureckého pôvodu, ale narodil sa v Kolíne nad Rýnom, zložil v reakcii pieseň s názvom „Friedrich“, kde opisuje diskrimináciu, ktorej čelia ľudia s migrantským pôvodom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nová japonská premiérka prvýkrát telefonicky hovorila s Trumpom

Nová japonská premiérka prvýkrát telefonicky hovorila s Trumpom

DNES - 18:43Zahraničné

Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v sobotu telefonicky hovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý na budúci týždeň navštívi Japonsko.

V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen

V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen

DNES - 15:26Zahraničné

Demolační experti v sobotu odpálili dve 160 metrov vysoké chladiace veže odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Gundremmingen neďaleko mesta Augsburg v spolkovej krajine Bavorsko.

Spojené štáty majú pripravené ďalšie sankcie na Rusko

Spojené štáty majú pripravené ďalšie sankcie na Rusko

DNES - 14:20Zahraničné

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa má pripravené ďalšie sankcie na Rusko, ktoré môžu zasiahnuť kľúčové oblasti ruského hospodárstva.

Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán

Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán

DNES - 12:09Zahraničné

Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán.

Vosveteit.sk
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP