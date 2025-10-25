V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža
V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Objasnila, že na mieste sa vykonávajú procesné úkony.
„Dnes krátko po 16.30 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži,“ priblížila hovorkyňa.
Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.
