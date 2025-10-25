  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
10°Bratislava

V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža

  • DNES - 20:37
  • Bratislava
V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža

V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Objasnila, že na mieste sa vykonávajú procesné úkony.

Dnes krátko po 16.30 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži,“ priblížila hovorkyňa.

Bližšie informácie podľa nej polícia poskytne, keď to procesná situácia umožní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Richard Glück: Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, je v záujme SR viesť dialóg

Richard Glück: Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, je v záujme SR viesť dialóg

DNES - 20:34Domáce

Od cesty do Moskvy ma nemohlo nič odradiť, je v záujme Slovenska viesť s Ruskou federáciou dialóg. Západným liberálom ako posledným nedochádza, čo sa vo svete deje.

Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka

Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka

DNES - 19:01Domáce

Vo Vysokých Tatrách sa odohrala tragédia, ktorá si vyžiadala život 41-ročného maďarského turistu.

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov

DNES - 17:58Domáce

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s nadchádzajúcou zmenou času.

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne

DNES - 13:39Domáce

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v sobotu dopoludnia vedľa cesty I/11 v katastri žilinskej mestskej časti Brodno.

Vosveteit.sk
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP