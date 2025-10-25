  • Články
Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka

  • DNES - 19:01
  • Vysoké Tatry
Vo Vysokých Tatrách sa odohrala tragédia, ktorá si vyžiadala život 41-ročného maďarského turistu.

K nešťastiu došlo v piatok 24. októbra 2025 dopoludnia, keď sa muž pri zostupe z Téryho chaty pod Veľkým hangom pokúšal prebrodiť rozvodnený Malý Studený potok. Po intenzívnych dažďoch bol prietok vody mimoriadne silný a turistu, ktorý sa snažil obísť nebezpečný úsek mimo turistického chodníka, strhol prudký prúd.

Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) prijalo tiesňové volanie prostredníctvom linky 112. Na miesto okamžite vyrazili záchranári z oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Pre silný vietor a nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadiť vrtuľník, a tak sa do pátrania zapojili pozemné tímy.

Záchranári prehľadávali koryto rozvodneného potoka, do akcie bol nasadený aj dron a poľský záchranár z organizácie TOPR vybavený zariadením na lokalizáciu mobilných telefónov, keďže telefón nezvestného turistu bol ešte aktívny. Napriek intenzívnemu úsiliu sa muža do neskorých nočných hodín nepodarilo nájsť a pátranie bolo prerušené.

V sobotu 25. októbra 2025 ráno sa pátracia akcia obnovila. Do terénu opäť vyrazili záchranári HZS, psovodi so záchranárskymi psami a aj poľský záchranár z TOPR-u. Telo nezvestného turistu sa napokon podarilo nájsť v dopoludňajších hodinách – pomohli k tomu očití svedkovia aj pokles hladiny potoka.

Horská záchranná služba vyjadrila rodine a pozostalým úprimnú sústrasť a zároveň poďakovala poľským kolegom z TOPR-u, Ústrednému operačnému stredisku Prezídia Policajného zboru SR a Letke Ministerstva vnútra SR za spoluprácu a pomoc pri akcii.

Zdroj: Info.sk, HZS
