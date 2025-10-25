Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka
Vo Vysokých Tatrách sa odohrala tragédia, ktorá si vyžiadala život 41-ročného maďarského turistu.
K nešťastiu došlo v piatok 24. októbra 2025 dopoludnia, keď sa muž pri zostupe z Téryho chaty pod Veľkým hangom pokúšal prebrodiť rozvodnený Malý Studený potok. Po intenzívnych dažďoch bol prietok vody mimoriadne silný a turistu, ktorý sa snažil obísť nebezpečný úsek mimo turistického chodníka, strhol prudký prúd.
Operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) prijalo tiesňové volanie prostredníctvom linky 112. Na miesto okamžite vyrazili záchranári z oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Pre silný vietor a nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadiť vrtuľník, a tak sa do pátrania zapojili pozemné tímy.
Záchranári prehľadávali koryto rozvodneného potoka, do akcie bol nasadený aj dron a poľský záchranár z organizácie TOPR vybavený zariadením na lokalizáciu mobilných telefónov, keďže telefón nezvestného turistu bol ešte aktívny. Napriek intenzívnemu úsiliu sa muža do neskorých nočných hodín nepodarilo nájsť a pátranie bolo prerušené.
V sobotu 25. októbra 2025 ráno sa pátracia akcia obnovila. Do terénu opäť vyrazili záchranári HZS, psovodi so záchranárskymi psami a aj poľský záchranár z TOPR-u. Telo nezvestného turistu sa napokon podarilo nájsť v dopoludňajších hodinách – pomohli k tomu očití svedkovia aj pokles hladiny potoka.
Horská záchranná služba vyjadrila rodine a pozostalým úprimnú sústrasť a zároveň poďakovala poľským kolegom z TOPR-u, Ústrednému operačnému stredisku Prezídia Policajného zboru SR a Letke Ministerstva vnútra SR za spoluprácu a pomoc pri akcii.
Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov
Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s nadchádzajúcou zmenou času.
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v sobotu dopoludnia vedľa cesty I/11 v katastri žilinskej mestskej časti Brodno.
SNS vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách
Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok (23. 10.) schválila Národná rada SR.
Bojnická zoo zrekonštruovala pavilón opíc
Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.