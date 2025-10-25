  • Články
Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov

  • DNES - 17:58
  • Bratislava
Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s nadchádzajúcou zmenou času.

Organizmus si na zmenu zvyká niekoľko dní - práve vtedy sa častejšie stávajú dopravné nehody spôsobené nepozornosťou a únavou,“ priblížila polícia.

Vodičom pripomenula, že ráno je dlhšie tma a častejšie hmla, preto im odporúča znížiť rýchlosť a mať zapnuté svetlá. „Chodci a cyklisti sú horšie viditeľní, najmä deti cestou do školy - sledujte okolie priechodov,“ dodala. Polícia zároveň radí skontrolovať si osvetlenie vozidla (tlmené svetlá, hmlovky, brzdové svetlá) a nezabúdať na reflexné prvky, ak sa ľudia pohybujú po ceste ako chodci či cyklisti.

Počas posledného októbrového víkendu sa na Slovensko opäť vráti štandardný stredoeurópsky čas (SEČ). Zmena nastane v noci na nedeľu (26. 10.), keď sa skončí platnosť stredoeurópskeho letného času (SELČ). O 3.00 h ráno SELČ sa hodiny posunú o hodinu späť na 2.00 h SEČ.

Zdroj: Info.sk, TASR
