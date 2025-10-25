  • Články
V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen

  • DNES - 15:26
  • Berlín/Augsburg
Demolační experti v sobotu odpálili dve 160 metrov vysoké chladiace veže odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Gundremmingen neďaleko mesta Augsburg v spolkovej krajine Bavorsko.

Udialo sa tak štyri roky po odstavení posledného reaktora elektrárne.

K dvom riadeným výbuchom došlo o 12.00 h. Chladiace veže sa najskôr mierne naklonili na jednu stranu a následne sa vertikálne zrútili. Celkovo na zem dopadlo 56.000 ton železobetónu. Na celý proces sa prišli pozrieť tisícky zvedavcov z okolitých miest.

Prevádzkovateľ elektrárne spoločnosť RWE sa spolu s demolačným expertmi na riadený odpal veží pripravoval viac ako rok. Do oboch z nich postupne vyvŕtali viac ako 1000 dier, do ktorých uložili výbušniny.

Jadrovú elektráreň Gundremmingen odpojili od siete koncom roka 2021 po odstavení jej tretieho bloku. Odvtedy prebieha proces jej postupného vyraďovania, ktorý potrvá až do 30. rokov tohto storočia.

Po vyradení elektrárne chce spoločnosť RWE využiť areál na uskladnenie solárnej energie vyrobenej počas dňa. Plánuje sa tiež výstavba fotovoltickej elektrárne a novej plynové elektrárne.

Zdroj: Info.sk, TASR
