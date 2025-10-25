V Nemecku odpálili chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Gundremmingen
- DNES - 15:26
- Berlín/Augsburg
Demolační experti v sobotu odpálili dve 160 metrov vysoké chladiace veže odstavenej nemeckej jadrovej elektrárne Gundremmingen neďaleko mesta Augsburg v spolkovej krajine Bavorsko.
Udialo sa tak štyri roky po odstavení posledného reaktora elektrárne.
K dvom riadeným výbuchom došlo o 12.00 h. Chladiace veže sa najskôr mierne naklonili na jednu stranu a následne sa vertikálne zrútili. Celkovo na zem dopadlo 56.000 ton železobetónu. Na celý proces sa prišli pozrieť tisícky zvedavcov z okolitých miest.
Prevádzkovateľ elektrárne spoločnosť RWE sa spolu s demolačným expertmi na riadený odpal veží pripravoval viac ako rok. Do oboch z nich postupne vyvŕtali viac ako 1000 dier, do ktorých uložili výbušniny.
Jadrovú elektráreň Gundremmingen odpojili od siete koncom roka 2021 po odstavení jej tretieho bloku. Odvtedy prebieha proces jej postupného vyraďovania, ktorý potrvá až do 30. rokov tohto storočia.
Po vyradení elektrárne chce spoločnosť RWE využiť areál na uskladnenie solárnej energie vyrobenej počas dňa. Plánuje sa tiež výstavba fotovoltickej elektrárne a novej plynové elektrárne.
Spojené štáty majú pripravené ďalšie sankcie na Rusko
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa má pripravené ďalšie sankcie na Rusko, ktoré môžu zasiahnuť kľúčové oblasti ruského hospodárstva.
Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán
Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán.
Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel
Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel.
Pentagón prijal 130-milónový dar na čiastočné pokrytie výplat vojakov
Americké ministerstvo obrany (Pentagón) prijalo dar vo výške 130 miliónov dolárov od anonymného darcu.