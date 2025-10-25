  • Články
Slovensko sa podľa Juraja Krúpu pri súčasnej vláde prepadá, Blanár kritiku odmieta

  • DNES - 14:43
  • Bratislava
Slovensko sa podľa opozičného poslanca parlamentu Juraja Krúpu (SaS) po dvoch rokoch fungovania súčasnej vlády prepadá vo viacerých oblastiach.

Tvrdí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) robí všetko preto, aby vládol navždy. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) jeho kritiku odmieta. Za prepad krajiny sú podľa neho zodpovedné predošlé vlády, ktorých súčasťou bola aj SaS. Vyhlásil, že oni tak Slovensko museli „dávať na nohy“. Politici to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Máme tu totálny prepad v rebríčkoch Európskej únie, čo sa týka vzdelávania, čo sa týka zdravotníctva, čo sa týka sociálneho postavenia občanov atď. Čiže my sa naozaj prepadávame na úplné dno Európskej únie ako takej. (...) Sme medzinárodne izolovaní, dnes nie sme akceptovaní vôbec, jednoducho vidíme, že tá proruská politika, ktorú zakrývajú, to heslo 'politika na všetky štyri svetové strany', nám vôbec nepomáha, naopak nás izoluje. Vidíme to takisto aj na tom, že napríklad reakcia európskych socialistov bola, že vylúčila Smer,“ skonštatoval Krúpa.

Blanár hodnotí dva roky pôsobenia vládneho kabinetu ako snahu naprávať všetko, čo spôsobili predošlé vlády. „To, čo ste vymenovali, sa udialo za predchádzajúcich vlád, ktoré ste podporovali, a ktorej ste boli súčasťou,“ reagoval. Reči o medzinárodnej izolácii Slovenska označil za „obohratú pesničku opozície“. Krajina je podľa neho rešpektovaným partnerom. Dodal, že europoslanci Smeru-SD zostávajú po vylúčení zo Strany európskych socialistov nezaradení. „Budeme sledovať, ako sa veci vyvíjajú. Myslím si, že naši poslanci si dobre počínajú v rámci Európskeho parlamentu, ba dokonca si myslím, že máme väčší priestor komunikovať naše národnoštátne záujmy v rámci Európskeho parlamentu ako vo frakcii, ktorá sa úplne stratila,“ poznamenal.

O snahe vlády podľa ministra svedčí aj konsolidácia a štátny rozpočet na budúci rok. Krúpa si nemyslí, že sa vláde podarí znížiť deficit verejných financií tak, ako plánuje. Blanár zdôraznil, že vláda ku konsolidácii pristupuje zodpovedne. Rovnako zodpovedná bude podľa neho aj v prípade žiadosti o vyslovenie dôvery v parlamente v súvislosti s verejnými financiami. „Nie je tam stanovená doba, že dokedy by sme to mali urobiť, ale môžeme vás ubezpečiť, že naša vláda bude ku všetkému pristupovať zodpovedne,“ povedal s tým, že zváži všetky možnosti. „Jednoznačne z toho vyplýva, že vláda by mala znova požiadať o dôveru. Ak to nespraví, tak sa určite obrátime na Ústavný súd,“ zdôraznil Krúpa.

Minister tiež potvrdil, že vláda naďalej komunikuje s britskou stranou v súvislosti s informáciami o údajnom ovplyvňovaní slovenských parlamentných volieb v roku 2023. „V súčasnosti máme odpovede na otázky, ktoré nie sú celkom pre nás uspokojivé, ale niektoré veci, ktoré sme dostali ako odpoveď, v súčasnosti preverujeme na slovenskej strane a budeme slovenskú verejnosť aj politické spektrum informovať. V každom prípade musím skonštatovať, že bolo to zasahovanie do predvolebnej kampane, kde bola úzka skupina mobilizovaná, ktorá jasne preferovala Progresívne Slovensko,“ priblížil.

Blanár reagoval aj na výzvu holandského parlamentu voči holandskej vláde, aby žalovala Slovensko pre jeho ústavné zmeny na Európskom súdnom dvore. Považuje to za neprijateľné a vníma to ako súčasť predvolebného boja v Holandsku.

Zároveň uviedol, že šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar, ktorého vo funkcii opozícia kritizuje, má dôveru Smeru-SD. Krúpa si myslí, že Gašpar na poste nemá čo robiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
