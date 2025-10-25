Spojené štáty majú pripravené ďalšie sankcie na Rusko

  • Články
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa má pripravené ďalšie sankcie na Rusko, ktoré môžu zasiahnuť kľúčové oblasti ruského hospodárstva.

Americkí predstavitelia tiež informovali svojich európskych kolegov, že podporujú EÚ v použití zmrazených ruských aktív na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. Vo Washingtone sa zároveň začali vnútrovládne rokovania o využití ruských aktív v USA na podporu ukrajinského vojenského úsilia. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters s odvolaním na svoje zdroje.

Ďalšie sankcie, ktoré USA pripravili, sú zamerané na ruský bankový sektor a infraštruktúru používanú na dodávky ropy, uviedol americký predstaviteľ a ďalšia osoba oboznámená so záležitosťou.

Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko s nádejou, že mu podarí presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine. V uplynulom období však uznal, že ukončenie vojny je ťažšie ako pôvodne predpokladal a v stredu uvalil sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Nový balík sankcií vo štvrtok schválila aj Európska únia.

S ďalším veľkým krokom proti Rusku by podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov USA teraz mala prísť Európa. Iný zdroj uviedol, že Trump najbližšie týždne ďalšie kroky proti Rusku nepodnikne s cieľom vyhodnotiť reakciu Moskvy na nové sankcie.

S vlastným krokmi proti Rusku prišiel aj americký senát, ktorý môže čoskoro začať rokovať o zákone, ktorým by USA uvalili vysoké clá na štáty odoberajúce ruskú ropu. Podľa jedného zo zdrojov Reuters je Trump pripravený návrh verejne podporiť. Pripustil však, že tento mesiac tak prezident zatiaľ neurobí.

V Spojených štátoch sa v súčasnosti nachádza ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev, ktorý má naplánované stretnutie s Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom.

Zdroj: Info.sk, TASR
