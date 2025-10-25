  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
10°Bratislava

Obľuba hotovosti na Slovensku patrí dlhodobo medzi najvyššie v EÚ

  • DNES - 13:47
  • Bratislava
Obľuba hotovosti na Slovensku patrí dlhodobo medzi najvyššie v EÚ

Slováci siahajú po hotovosti dlhodobo viac než väčšina Európanov.

Od roku 2018 patrí Slovensko takmer nepretržite medzi päť krajín Európskej únie (EÚ) s najvyšším podielom výberov hotovosti z bankomatov na hrubom domácom produkte (HDP). Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.

V minulom roku bolo Slovensko v tomto porovnaní na 5. mieste v EÚ za Bulharskom, Rumunskom, Gréckom a Chorvátskom. „Spolu s Bulharskom a Cyprom sa Slovensko radí medzi krajiny, kde sa podiel výberov hotovosti z bankomatov na HDP za posledných 10 rokov zvýšil, zatiaľ čo v ostatných krajinách EÚ klesol,“ priblížil inštitút.

Aj keď je obľuba hotovosti na Slovensku dlhodobo vysoká, bankové údaje od roku 2023 ukazujú, že platby kartami rastú v SR rýchlejšie ako výbery hotovostí z bankomatov. V porovnaní so susednými krajinami však Slováci platby kartou stále využívajú menej.

IFP zároveň upozornil, že využívanie hotovosti je spojené s oslabovaním efektívnosti výberu daní a vytvára priestor pre rozmach sivej a čiernej ekonomiky. Európska komisia (EK) aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) preto odporúčajú podporovať elektronické platby s cieľom posilnenia daňovej transparentnosti. „Tento cieľ sleduje aj zavedenie povinnosti umožniť bezhotovostnú platbu v prevádzkach podnikateľov od 1. marca budúceho roka,“ doplnil inštitút.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: Ideologické spory máme vyriešené, Hlas sa chce sústrediť na regióny

Šutaj Eštok: Ideologické spory máme vyriešené, Hlas sa chce sústrediť na regióny

DNES - 12:30Ekonomické

Ideologické spory máme po zmene ústavy vyriešené, strana Hlas-SD sa chce do budúcna sústrediť na ľudí a regióny.

Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom

Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom

DNES - 5:07Ekonomické

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s potvrdila Slovensku rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom.

Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

VČERA - 14:51Ekonomické

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií.

Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

VČERA - 14:38Ekonomické

Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Vosveteit.sk
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP