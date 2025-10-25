Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia muža pri ceste pri žilinskom Brodne
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v sobotu dopoludnia vedľa cesty I/11 v katastri žilinskej mestskej časti Brodno. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Telo našli vedľa cesty v smere jazdy od Žiliny na Čadcu. Polícia zistila, že ide o 22-ročného muža, na miesto prizvali znalca z odboru cestnej dopravy. U nebohého nariadili pitvu.
„Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.
SNS vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách
Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok (23. 10.) schválila Národná rada SR.
Bojnická zoo zrekonštruovala pavilón opíc
Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.
V noci na nedeľu končí letný čas, víkendová noc bude o hodinu dlhšia
Počas posledného tohtoročného októbrového víkendu sa na Slovensko opäť vráti štandardný stredoeurópsky čas (SEČ).
Hrabko: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente
Opozičné strany v rozprave o štátnom rozpočte nedokázali efektívne využiť čas, ktorý mali k dispozícii na to, aby koalícii rokovanie o zákone roka sťažili.