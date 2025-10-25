  • Články
SNS vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách

  • DNES - 13:04
  • Bratislava
Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok (23. 10.) schválila Národná rada (NR) SR. Podľa SNS je hazard „nutné zlo“, ktoré je potrebné riešiť komplexne a systémovo.

Vyplýva to zo stanoviska strany, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

SNS je presvedčená, že prezident SR by mal návrh zákona vrátiť a poveriť príslušné rezorty, najmä ministerstvo cestovného ruchu a športu v spolupráci s ministerstvom financií, aby predložili koncepčnú a ucelenú novelu zákona, ktorá nebude ‘šitá horúcou ihlou‘ podľa záujmov jednotlivcov, ale bude v prospech celého systému a verejného záujmu,“ uviedli národniari.

Hazardné hry musia mať podľa nich svoju jasnú reguláciu, a to predovšetkým v online priestore. „Ide o oblasť, ktorá je výrazne náchylná na šedú ekonomiku, a preto si vyžaduje celospoločenskú diskusiu,“ tvrdí SNS.

Pripomenula, že novelu zákona nepodporila ani na rokovaní vlády, ani na rokovaní NR SR. „SNS pri presadzovaní zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) navrhovala, aby spoločnosť Tipos spadala pod toto ministerstvo - s cieľom posilniť podporu športu a zároveň pomoc ľuďom závislým od hazardu. V tejto časti SNS s návrhom súhlasí, avšak odmieta, aby bol hazard jedným z konsolidačných opatrení, ktoré majú zaťažovať štátny rozpočet,“ spresnila Škopcová.

Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa MCRŠ, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.

Zdroj: Info.sk, TASR
