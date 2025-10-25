Šutaj Eštok: Ideologické spory máme vyriešené, Hlas sa chce sústrediť na regióny
- DNES - 12:30
- Bratislava
Ideologické spory máme po zmene ústavy vyriešené, strana Hlas-SD sa chce do budúcna sústrediť na ľudí a regióny.
Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok to uviedol na sobotňajšej tlačovej konferencii v rámci hodnotenia dvoch rokov ich pôsobenia vo vláde. Kritizoval aj predchádzajúcu vládu, ktorá pôsobila v rokoch 2020-2023. Podľa neho predviedla iba „amatérskosť“ a totálny rozklad štátu.
„My nebudeme najbližšie dva roky riešiť ideové konflikty, toto sme už vyriešili. Stojíme na jasnej správnej strane, sú iba dve pohlavia. Nás nemusíte nikto priliepať k nejakým bruselským sociálnym demokratom ani k nejakým ´slniečkárom´ (...). Teraz, keď máme tieto ideologické spory vyriešené, musíme pracovať pre ľudí, prinášať im výsledky,“ poznamenal Šutaj Eštok.
V rámci svojho pôsobenia vyzdvihol kroky rezortu vnútra v oblasti bezpečnosti a migrácie. Tvrdí, že sa mu podarilo zastaviť nelegálnu migráciu. „Zastavili sme aj to, aby sa tu vykopávali dvere pomaly každý druhý deň, aby sa tu diali politicky motivované kauzy. Dnes má polícia rozviazané ruky, sú zriadené špeciálne vyšetrovacie tímy, ktoré prešetrujú všetko, čo sa dialo v rokoch 2020-2023 (...). Aj tej spravodlivosti toto možnože dlho trvá, ale verte mi, že výsledky prídu a zodpovednosť bude vyvodená,“ uviedol.
Ocenil zároveň prácu každého z ministrov za Hlas-SD. Podľa neho boli prioritami školstvo a zdravotníctvo. „Nikdy nebolo Slovensko tak rozostavané z hľadiska nemocníc. Staviame nové, modernizujeme súčasné, zlepšujeme podmienky pre našich zdravotníkov a vieme aj hospodáriť (...). Ja si nepamätám, kedy by bola Všeobecná zdravotná poisťovňa historicky v pluse,“ pochválil ministra zdravotníctva Kamila Šaška.
Pozitívne zhodnotil i prácu šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera, zameral sa na jeho presadené reformy. „Okrem iného sa postaral o to, aby školstvo nebolo ideologickým priestorom. Aby si tam nerobili politiku ani dúhoví slniečkári, ale ani pravicovo ´hnedoorientovaní´ extrémisti,“ doplnil.
Ocenil i ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ktorá sa podľa neho zamerala na stabilizáciu cien energií a „naštartovanie hospodárskeho rastu“. „Oceňujem aj snahu pani ministerky, že cestuje po svete, ale nie na to, aby si robila výlety ako niektorí, ale cestuje spolu s podnikateľmi, aby sem nalákala investorov,“ podotkol.
Vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca pochválil za úpravy v pláne obnovy, ktorými sa podľa neho podarilo zachrániť stovky miliónov eur pre hospodárstvo, školstvo či bezpečnosť. Ministrovi práce Erikovi Tomášovi poďakoval za projekty zamerané na podporu zamestnanosti a zvýšenie minimálnej mzdy.
Šutaj Eštok pripomenul, že sústrediť sa chce ďalej aj na obnovu vzťahov s Českou republikou. „Ja som sa s pánom Andrejom Babišom stretol, je absolútne pripravený sa baviť o kľúčových problémoch, ktoré sú aj pre Slovensko a Česko dôležité. Verím, že aj v rámci medzinárodného zoskupenia sa zreformuje V4, ktorá bude silnou silou aj v Európe a tam budeme vracať späť nejaký zdravý rozum aj pri boji proti emisným povolenkám ETS2, ktoré sú obrovským problémom pre Slovensko (...). Radšej sa budeme s Európskou komisiou súdiť, ako by sme mali prijať tieto nezmyselné opatrenia,“ doplnil.
Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom
Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s potvrdila Slovensku rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom.
Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií.
Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše
Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).
Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu
Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. TASR to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši.