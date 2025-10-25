Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán
- DNES - 12:09
- Tbilisi
Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na gruzínsku agentúru Interpress.
Podľa zástupcu šéfa bezpečnostnej služby sa Číňania pokúsili nakúpiť urán v hodnote 400.000 dolárov a následne ho cez Rusko prepraviť do Číny. Jednalo sa podľa neho o „jadrový materiál“, avšak o motíve páchateľov neinformoval. Zatknutým hrozí až desať rokov väzenia.
Reuters pripomína, že po rozpade Sovietskeho zväzu došlo v Gruzínsku k viacerým incidentom v súvislosti s nelegálnym obchodovaním s jadrovým materiálom.
V júli polícia zatkla jedného gruzínskeho a jedného tureckého občana. Obvinení boli z nelegálneho nákupu, držby a likvidácie rádioaktívnych látok, ktoré podľa národnej bezpečnostnej služby mohli byť použité na výrobu bomby.
