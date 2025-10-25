  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
10°Bratislava

Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel

  • DNES - 12:03
  • Rím
Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel

Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel.

Hasiči násilím otvorili bránu, aby sa k nemu dostali čo najskôr, no napriek snahám ho už nebolo možné zachrániť, píše DPA. Záchranné služby dorazili na miesto tragédie, kde už iba konštatovali smrť muža.

Úrady stále vyšetrujú presnú príčinu pádu.

Správy portálu Roma Today v sobotu informovali, že turista sa pravdepodobne pokúšal urobiť selfie, keď stratil rovnováhu.

Stavbu Panteónu dokončili počas vlády rímskeho cisára Hadriána v druhom storočí nášho letopočtu. Ide o jednu z najzachovalejších stavieb antického Ríma, sčasti aj vďaka jej neskoršej premene na kresťanský kostol v siedmom storočí.

Panteón je známy svojou obrovskou kupolou s centrálne umiestneným otvorom, cez ktorý preniká dnu denné svetlo a osvetľuje jej mramorový interiér. V Panteóne sa okrem iných nachádza aj hrob renesančného výtvarného majstra Raffaela.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán

Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán

DNES - 12:09Zahraničné

Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán.

Pentagón prijal 130-milónový dar na čiastočné pokrytie výplat vojakov

Pentagón prijal 130-milónový dar na čiastočné pokrytie výplat vojakov

DNES - 11:45Zahraničné

Americké ministerstvo obrany (Pentagón) prijalo dar vo výške 130 miliónov dolárov od anonymného darcu.

Vodička zostala stáť na priecestí, tragédii sa vyhla len tesne

Vodička zostala stáť na priecestí, tragédii sa vyhla len tesne

DNES - 11:09Zahraničné

Situáciu zo železničného priecestia rieši polícia.

Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami

Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami

DNES - 8:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok odcestoval na návštevu Ázie, kde ho okrem iného čakajú aj dôležité obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Vosveteit.sk
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP