Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel
- DNES - 12:03
- Rím
Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel.
Hasiči násilím otvorili bránu, aby sa k nemu dostali čo najskôr, no napriek snahám ho už nebolo možné zachrániť, píše DPA. Záchranné služby dorazili na miesto tragédie, kde už iba konštatovali smrť muža.
Úrady stále vyšetrujú presnú príčinu pádu.
Správy portálu Roma Today v sobotu informovali, že turista sa pravdepodobne pokúšal urobiť selfie, keď stratil rovnováhu.
Stavbu Panteónu dokončili počas vlády rímskeho cisára Hadriána v druhom storočí nášho letopočtu. Ide o jednu z najzachovalejších stavieb antického Ríma, sčasti aj vďaka jej neskoršej premene na kresťanský kostol v siedmom storočí.
Panteón je známy svojou obrovskou kupolou s centrálne umiestneným otvorom, cez ktorý preniká dnu denné svetlo a osvetľuje jej mramorový interiér. V Panteóne sa okrem iných nachádza aj hrob renesančného výtvarného majstra Raffaela.
Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán
Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán.
Pentagón prijal 130-milónový dar na čiastočné pokrytie výplat vojakov
Americké ministerstvo obrany (Pentagón) prijalo dar vo výške 130 miliónov dolárov od anonymného darcu.
Vodička zostala stáť na priecestí, tragédii sa vyhla len tesne
Situáciu zo železničného priecestia rieši polícia.
Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami
Americký prezident Donald Trump v piatok odcestoval na návštevu Ázie, kde ho okrem iného čakajú aj dôležité obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.