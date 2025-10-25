  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
Bratislava

Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami

  • DNES - 8:48
  • Washington
Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami

Americký prezident Donald Trump v piatok odcestoval na návštevu Ázie, kde ho okrem iného čakajú aj dôležité obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Zároveň pri odchode dodal, že by sa počas svojej cesty rád stretol aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Vysoký americký predstaviteľ v piatok uviedol, že Trump „splní sľub americkému ľudu v jednej z ekonomicky najdynamickejších oblastí sveta a podpíše sériu ekonomických dohôd“.

Trumpovou prvou zastávkou bude Malajzia, kde sa uskutoční summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) – stretnutie, ktoré Trump počas svojho prvého funkčného obdobia niekoľkokrát vynechal, pripomína AFP. Trump má tiež v pláne v Kuala Lumpure podpísať s Malajziou obchodnú dohodu.

Americký prezident by mal taktiež dohliadať na podpis mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou.

Ďalšou zastávkou bude Tokio, kam Trump pricestuje v pondelok. V utorok sa stretne s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou.

Jedným z hlavných bodov Trumpovej ázijskej cesty je Južná Kórea, kam by mal pricestovať v stredu. Americký prezident a jeho juhokórejský náprotivok I Če-mjong sa zúčastnia na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.

Trump sa má s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom stretnúť práve v Južnej Kórei, v posledný deň svojej cesty po regióne. Cieľom rokovania je uzavrieť dohodu o ukončení obchodného sporu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Americký prezident pôvodne hrozil zrušením stretnutia a uvalil nové clá v súvislosti so sporom o kritické minerály, napokon však oznámil, že sa na schôdzke predsa len zúčastní.

Americký prezident však sám avizoval, že prvou témou na programe bude fentanyl, keďže Spojené štáty zvyšujú tlak na Peking, aby obmedzil obchod s drogami a zakročil proti latinskoamerickým drogovým kartelom.

Na otázku novinárov v Bielom dome, či sa Trump plánuje stretnúť aj so severokórejským lídrom, odpovedal kladne. „Rád by som, on vie, že tam ideme,“ povedal americký prezident reportérom v Bielom dome, pričom Biely dom predtým uviedol, že stretnutie „nie je v pláne“.

Trump tiež oznámil, že na okraji summitu očakáva aj stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, keďže obaja lídri sa snažia napraviť vzťahy medzi krajinami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Venezuela: USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu

Venezuela: USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu

DNES - 6:56Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „vyrábajú vojnu“ po tom, ako Washington vyslal lietadlovú loď do Karibiku s cieľom posilniť vojenskú prítomnosť v regióne.

Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva

Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva

DNES - 5:52Zahraničné

Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate.

Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom

Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom

DNES - 5:51Zahraničné

Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom.

Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov

Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov

DNES - 5:47Zahraničné

Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.

Vosveteit.sk
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP