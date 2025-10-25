Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami
- DNES - 8:48
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok odcestoval na návštevu Ázie, kde ho okrem iného čakajú aj dôležité obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Zároveň pri odchode dodal, že by sa počas svojej cesty rád stretol aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Vysoký americký predstaviteľ v piatok uviedol, že Trump „splní sľub americkému ľudu v jednej z ekonomicky najdynamickejších oblastí sveta a podpíše sériu ekonomických dohôd“.
Trumpovou prvou zastávkou bude Malajzia, kde sa uskutoční summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) – stretnutie, ktoré Trump počas svojho prvého funkčného obdobia niekoľkokrát vynechal, pripomína AFP. Trump má tiež v pláne v Kuala Lumpure podpísať s Malajziou obchodnú dohodu.
Americký prezident by mal taktiež dohliadať na podpis mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou.
Ďalšou zastávkou bude Tokio, kam Trump pricestuje v pondelok. V utorok sa stretne s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou.
Jedným z hlavných bodov Trumpovej ázijskej cesty je Južná Kórea, kam by mal pricestovať v stredu. Americký prezident a jeho juhokórejský náprotivok I Če-mjong sa zúčastnia na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
Trump sa má s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom stretnúť práve v Južnej Kórei, v posledný deň svojej cesty po regióne. Cieľom rokovania je uzavrieť dohodu o ukončení obchodného sporu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Americký prezident pôvodne hrozil zrušením stretnutia a uvalil nové clá v súvislosti so sporom o kritické minerály, napokon však oznámil, že sa na schôdzke predsa len zúčastní.
Americký prezident však sám avizoval, že prvou témou na programe bude fentanyl, keďže Spojené štáty zvyšujú tlak na Peking, aby obmedzil obchod s drogami a zakročil proti latinskoamerickým drogovým kartelom.
Na otázku novinárov v Bielom dome, či sa Trump plánuje stretnúť aj so severokórejským lídrom, odpovedal kladne. „Rád by som, on vie, že tam ideme,“ povedal americký prezident reportérom v Bielom dome, pričom Biely dom predtým uviedol, že stretnutie „nie je v pláne“.
Trump tiež oznámil, že na okraji summitu očakáva aj stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, keďže obaja lídri sa snažia napraviť vzťahy medzi krajinami.
