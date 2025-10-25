Hrabko: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente
Opozičné strany v rozprave o štátnom rozpočte nedokázali efektívne využiť čas, ktorý mali k dispozícii na to, aby koalícii rokovanie o zákone roka sťažili. Na margo hladkého priebehu rozpravy a hlasovania o štátnom rozpočte na budúci rok to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.
Koaličné strany podľa neho pristúpili k rozprave a hlasovaniu disciplinovane a vopred si zabezpečili aj súhlas prezidenta SR Petra Pellegriniho. Opozícia svojou nedisciplinovanosťou koalícii úlohu presadiť štátny rozpočet uľahčila. „Mimovládnym poslancom ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente. Problém je v tom, že moc na ulici neleží. Moc je v parlamente. Tam majú byť, majú rozprávať, rokovať, odhaľovať spôsoby, akými sa snaží moc ovládať vládna koalícia,“ konštatoval Hrabko.
Koalícia rozhodla o tom, že sa rokovalo aj v neskorých hodinách, to však podľa Hrabka nie je nič výnimočné a dialo sa to aj v minulom volebnom období. „Načo sa potom poslanec hlási do rozpravy, keď vtedy, keď má vystúpiť, tam nie je a nie je tam opakovane?“ pýta sa Hrabko. „Čo budú mimovládni poslanci robiť, keď budú vo vládnej koalícii? To je amaterizmus najhrubšieho zrna,“ dodáva.
Poslanci Národnej rady (NR) SR sa na tejto schôdzi nebudú venovať novele rokovacieho poriadku parlamentu. Odsúhlasili si totiž presun rokovania na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Návrh na preloženie podali koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS. „Čas ich netlačí a očividne zatiaľ nedošlo k dohode medzi koaličnými stranami,“ reagoval Hrabko. „Niečo vymýšľajú, ale zatiaľ sa nedohodli a vždy je lepšie takýto návrh odsunúť, ako sa v parlamente alebo vo vnútri v koalícii vadiť,“ konštatoval.
Hrabko si nemyslí, že by bolo treba sprísňovať rokovací poriadok pre správanie sa niektorých poslancov. „Do parlamentu, žiaľ, patria aj takéto výčiny niektorých poslancov. Takýmto spôsobom sa snažia získať pozornosť médií, lebo inak to zrejme nedokážu,“ povedal. Parlament však podľa neho už dnes má k dispozícii prostriedky, ako takýchto poslancov „umravniť“.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) 21. októbra vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Hrabko na to reagoval, že podľa aktuálneho právneho stavu je výber policajného prezidenta zodpovednosťou ministra vnútra a Šutaj Eštok vymenoval človeka, ktorý túto funkciu už niekoľko mesiacov vykonával na základe dočasného poverenia. „Je to jeho zodpovednosť a je to tak podľa môjho názoru aj správne. Minister vnútra má mať kompetenciu rozhodovať, kto povedie Policajný zbor, a tým pádom nesie zodpovednosť aj za výkon činnosti Policajného zboru,“ povedal Hrabko.
Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Vyhlásil to v rozsudku Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, ktorý ho uplynulý utorok odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Hrabko považuje za pravdepodobné, že sa odsúdený voči rozsudku odvolá. „Pretože tým môže viac získať, ako stratiť,“ povedal. Dodal, že súd pri rozsudku zohľadnil doterajšiu bezúhonnosť páchateľa a vymeral mu trest na dolnej hranici trestnej sadzby.
