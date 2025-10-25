Venezuela: USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu
- DNES - 6:56
- Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „vyrábajú vojnu“ po tom, ako Washington vyslal lietadlovú loď do Karibiku s cieľom posilniť vojenskú prítomnosť v regióne.
„Vyrábajú novú, nekonečnú vojnu; sľubovali, že sa už nikdy nezapoja do vojny, no vyrábajú vojnu, ktorej my ideme zabrániť,“ povedal Maduro vo vysielaní štátnych médií.
Pentagón v piatok oznámil, že Washington vysiela do Latinskej Ameriky na boj proti drogovým kartelom skupinu s lietadlovou loďou, čo však zároveň posilňuje obavy z vypuknutia vojnového konfliktu.
Americký prezident Donald Trump v septembri spustil vojenskú kampaň s desiatimi stíhačkami F-35 typu „Stealth“ a ôsmimi loďami, ktorej cieľom má byť podľa Trumpa boj proti „narkoteroristom“.
Pri útokoch na najmenej desať lodí už zahynulo viac než 40 ľudí, pričom príslušné vlády a rodiny zosnulých tvrdia, že zväčša išlo o civilistov a v niektorých prípadoch o rybárov na mori.
Washington vo štvrtok oznámil spoločné vojenské cvičenia s Trinidadom a Tobagom pri pobreží Venezuely. Torpédoborec USS Gravely by mal kotviť v hlavnom meste Port of Spain od 26. do 30. októbra, pričom kontingent námornej pechoty uskutoční spoločný výcvik s obrannými silami Trinidadu a Tobaga.
Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva
Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate.
Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom
Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom.
Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov
Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.
Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio
Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine.