  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
Bratislava

Venezuela: USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu

  • DNES - 6:56
  • Caracas
Venezuela: USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „vyrábajú vojnu“ po tom, ako Washington vyslal lietadlovú loď do Karibiku s cieľom posilniť vojenskú prítomnosť v regióne.

Vyrábajú novú, nekonečnú vojnu; sľubovali, že sa už nikdy nezapoja do vojny, no vyrábajú vojnu, ktorej my ideme zabrániť,“ povedal Maduro vo vysielaní štátnych médií.

Pentagón v piatok oznámil, že Washington vysiela do Latinskej Ameriky na boj proti drogovým kartelom skupinu s lietadlovou loďou, čo však zároveň posilňuje obavy z vypuknutia vojnového konfliktu.

Americký prezident Donald Trump v septembri spustil vojenskú kampaň s desiatimi stíhačkami F-35 typu „Stealth“ a ôsmimi loďami, ktorej cieľom má byť podľa Trumpa boj proti „narkoteroristom“.

Pri útokoch na najmenej desať lodí už zahynulo viac než 40 ľudí, pričom príslušné vlády a rodiny zosnulých tvrdia, že zväčša išlo o civilistov a v niektorých prípadoch o rybárov na mori.

Washington vo štvrtok oznámil spoločné vojenské cvičenia s Trinidadom a Tobagom pri pobreží Venezuely. Torpédoborec USS Gravely by mal kotviť v hlavnom meste Port of Spain od 26. do 30. októbra, pričom kontingent námornej pechoty uskutoční spoločný výcvik s obrannými silami Trinidadu a Tobaga.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva

Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva

DNES - 5:52Zahraničné

Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate.

Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom

Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom

DNES - 5:51Zahraničné

Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom.

Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov

Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov

DNES - 5:47Zahraničné

Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.

Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio

Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio

DNES - 5:32Zahraničné

Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP