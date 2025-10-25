  • Články
Bratislava

Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva

Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate, informuje agentúra AFP.

Dekrét znamená, že Rajoelina, ktorý bol 14. októbra odvolaný z funkcie po úteku z ostrovného štátu v dôsledku týždňov trvajúcich protestov, nebude môcť kandidovať v budúcich voľbách.

V dekréte zverejnenom v úradnom vestníku sa uvádza, že Rajoelinovi bolo odňaté občianstvo Madagaskaru, pretože v roku 2014 získal občianstvo Francúzska, informovali miestne médiá, pričom fotografie dokumentu sa objavili na internete.

Stanica Radio France Internationale (RFI) uviedla, že vydanie dekrétu jej potvrdili zdroje z okolia nového premiéra Herintsalama Rajaonariveloa, ktorý príkaz podpísal.

V dekréte sú citované zákony, ktoré stanovujú, že občan Madagaskaru, ktorý dobrovoľne získa cudzie občianstvo, stráca malgašské občianstvo.

Rajoelinova francúzska štátna príslušnosť spôsobila škandál, keď bola odhalená pred voľbami v novembri 2023, takmer 10 rokov po jej udelení. Škandál spustil výzvy na jeho diskvalifikáciu, no nakoniec vyhral sporné voľby, ktoré boli bojkotované opozičnými stranami.

51-ročný politik utiekol z Madagaskaru po tom, ako armádny plukovník Michael Randrianirina 11. októbra vyhlásil, že jeho jednotka CAPSAT odmietne príkazy na potlačenie protestného hnutia vedeného mládežou, ktoré sa bezpečnostné zložky pokúsili potlačiť násilím. Rajoelina neskôr povedal, že sa kvôli svojej bezpečnosti ukrýva, no nepovedal kde.

Randrianirina zložil prezidentskú prísahu 14. októbra a sľúbil, že do dvoch rokov sa uskutočnia voľby.

Ostrovná krajina od konca septembra zažívala demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Požadovali demisiu vlády a usporiadanie nových volieb, ako aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.

Zdroj: Info.sk, TASR
