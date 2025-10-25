Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom
- DNES - 5:51
- Moskva
Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom, informuje Reuters.
Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, keďže v mierových rokovaniach, ktoré sprostredkoval americký prezident Donald Trump, sa nedosiahol významný pokrok.
Podľa miestnych úradov sú takéto útoky príčinou nedostatku palív do motorových vozidiel vo viacerých ruských regiónoch.
Aj podľa štvrtkových vyjadrení Generálneho štábu Ukrajiny zasiahli ropnú rafinériu v Riazani ukrajinské ozbrojené sily.
Ako uvádzajú zdroje agentúry Reuters, destilačná jednotka CDU-4 bola vo štvrtok narýchlo odstavená, keď po útoku dronom začala horieť. Zariadenie dokáže spracovať štyri milióny metrických ton ročne resp. 80.000 barelov denne, t.j. približne štvrtinu celkovej kapacity rafinérie.
Jej vlastníkom je ropná spoločnosť Rosnefť, ktorá však situáciu nekomentovala. Rafinéria naďalej pokračuje v spracúvaní ropy, no pri zníženom objeme, pričom podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters boli odstavené aj niektoré zariadenia v blízkosti destilačnej jednotky, ako napr. reformér, jednotka na hydrogenáciu vákuových destilátov a zariadenie na katalytické krakovanie.
V roku 2024 rafinéria spracovala 13,1 milióna ton ropy, pričom vyrobila 2,3 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,2 milióna ton vykurovacieho oleja.
Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva
Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate.
Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov
Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.
Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio
Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine.
Misia NATO Baltic Sentry odstrašuje hrozby sabotáže, tvrdia jej velitelia
Námorná misia Severoatlantickej aliancie Baltic Sentry za posledný rok úspešne odstrašovala hrozby pre podvodnú kritickú infraštruktúru v Baltskom mori.