Thajsko: Bývalá kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov
- DNES - 5:47
- Bratislava
Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie kráľovského paláca.
Sirikit, manželka zosnulého kráľa Pchúmipchóna Adundéta, ktorý vládol v krajine od roku 1946 do roku 2016, zomrela v piatok večer. Od 17. októbra bola hospitalizovaná pre infekciu krvi. Napriek úsiliu lekárskeho tímu sa jej stav nelepšil.
„Stav Jej Veličenstva sa do piatku zhoršoval a skonala o 21.21 h (16.21 h SELČ)... v nemocnici Chulalongkorn v Bangkoku vo veku 93 rokov,“ uvádza sa vo vyhlásení paláca.
Sikirit sa za posledné roky na verejnosti príliš neobjavovala v dôsledku jej zhoršujúceho sa zdravotného stavu.
V deň narodenín Sirikit, ktorú mali Thajčania vo veľkej úcte ako kráľovnú matku, sa v krajine oslavoval Deň matiek.
Sikirit sa v 60. rokoch sa stretla s americkými prezidentmi a hviezdami vrátane Elvisa Presleyho a opakovane sa objavovala na obálkach západných časopisov, poznamenáva AFP.
Madagaskar: Nová vláda zbavila zvrhnutého prezidenta občianstva
Nová vláda Madagaskaru zbavila bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu malgašského občianstva. Urobila tak dekrétom vydaným v piatok, 10 dní po tom, ako bol prezident zvrhnutý pri vojenskom prevrate.
Rusko: Riazanská rafinéria odstavila destilačnú jednotku po útoku dronom
Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom.
Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio
Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine.
Misia NATO Baltic Sentry odstrašuje hrozby sabotáže, tvrdia jej velitelia
Námorná misia Severoatlantickej aliancie Baltic Sentry za posledný rok úspešne odstrašovala hrozby pre podvodnú kritickú infraštruktúru v Baltskom mori.