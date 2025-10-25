Bloomberg: Zmenu Trumpovho postoja k Rusku podnietil najmä šéf diplomacie Rubio
- DNES - 5:32
- Washington
Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko a dúfal, že mu podarí presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine.
V stredu však uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a a zrušil schôdzku s Putinom v Budapešti. Zmenu Trumpovho dlhodobého postoja podľa zdrojov agentúry Bloomberg podnietil najmä jeho minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR.
Šéf americkej diplomacie podľa nemenovaných amerických a európskych predstaviteľov dospel k záveru, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na výraznejšie zmeny vo svojich požiadavkách týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine. Zdroje tvrdia, že po pondelkovom telefonáte medzi Rubiom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom šéf americkej diplomacie usúdil, že Rusko sa iba snaží spomaliť rokovania o prímerí a predlžovať vojnu.
Plánované osobné stretnutie s Lavrovom, ktoré malo predchádzať schôdzke prezidentov v Budapešti preto Rubio zrušil. Washington následne v stredu uvalil nové sankcie na Moskvu a Trump oznámil, že rokovanie s Putinom sa neuskutoční.
Bloomberg v tejto súvislosti poukazuje, že Rubiov tvrdší postoj k Rusku je v kontraste s prístupom osobitného vyslanca USA a blízkeho priateľa Trumpa Stevea Witkoffa. Podľa viacerých zdrojov Witkoff počas minulotýždňového stretnutia Trumpa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským naliehal na ukrajinského lídra, aby súhlasil s Putinovými požiadavkami na odstúpenie Donbasu Rusku.
Nemenované zdroje uviedli, že priamejšie zapojenie Rubia do rozhovorov s Ruskom je úľavou pre mnohých európskych predstaviteľov, ktorí vyjadrili obavy, že USA by sa s Witkoffom na čele rokovaní mohli viac priblížiť k pozícii Ruska a vyvíjať tlak na Ukrajinu, aby akceptovala požiadavky Moskvy.
