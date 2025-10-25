  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
Bratislava

Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom

  • DNES - 5:07
  • Bratislava
Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s (S&P) potvrdila Slovensku rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom. Naďalej je tak o dva stupne lepší ako hodnotenie od agentúr Fitch a Moody´s. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.

S&P predpokladá, že slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 0,8 %. Dôvodmi pomalšieho rastu sú podľa agentúry najmä globálne externé faktory v dôsledku obchodného napätia, ktoré do istej miery vyvážia investície z Európskej únie (EÚ). Predpokladá, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa rast slovenského hospodárstva postupne zotaví a dosiahne v priemere 1,6 %. Ekonomika má ťažiť najmä z oživenia exportu a zvýšenia automobilovej produkcie, keďže od roku 2027 začne s výrobou závod Volvo na východnom Slovensku.

Rezort financií poukázal na to, že S&P vo svojom hodnotení reflektuje snahu vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Rovnako ako MF, aj agentúra očakáva, že v roku 2025 klesne deficit na úroveň 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a následne bude klesať aj v ďalších rokoch.

V globálnom kontexte zostane verejný dlh Slovenska, po odpočítaní likvidných aktív, pravdepodobne do konca roka 2028 relatívne nízky, na úrovni 58 % HDP. Hoci riziká opäť vzrástli, domnievame sa, že slovenská ekonomika počas predchádzajúcich rokov prekonala viacero otrasov, pričom stále vykazuje miernu externú zadlženosť a nízke náklady na financovanie vládnych výdavkov,“ konštatovala vo svojom hodnotení S&P.

Ministerstvo deklarovalo, že vláda a MF sú naďalej odhodlané pokračovať v postupnom ozdravovaní verejných financií. Základným pilierom bude okrem iného efektívnejší výber daní a boj proti daňovým únikom. Rezort financií v tejto súvislosti ešte do konca roka predstaví druhý akčný plán s konkrétnymi opatreniami. „Zámer vlády prijať opatrenia na zlepšenie výberu daní predstavuje pozitívne riziko pre našu prognózu,“ uviedla S&P.

Potvrdenie ratingu dokazuje dôveru v to, ako vláda ozdravuje verejné financie, a to napriek ekonomickému protivetru, ktorý vanie z najvyspelejších krajín Európy, ako je napríklad Francúzsko a Nemecko, teda dvoch základných pilierov európskej ekonomiky. Slovenská vláda sa k verejným financiám správa zodpovedne a potvrdenie ratingu nám pomáha ušetriť milióny eur, ktoré tak vieme použiť napríklad v sociálnej oblasti alebo v zdravotníctve,“ reagoval na aktuálne hodnotenie minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

VČERA - 14:51Ekonomické

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií.

Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

VČERA - 14:38Ekonomické

Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu

Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu

VČERA - 12:29Ekonomické

Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. TASR to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu

Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu

VČERA - 12:20Ekonomické

Novela umožňuje štátnej lotériovej spoločnosti Tipos prevziať platné licencie od súčasných prevádzkovateľov kasín a tiež podnikať v zahraničí.

Vosveteit.sk
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP