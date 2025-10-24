Europoslanci vyzývajú von der Leyenovú, aby prinútila rezignovať Várhelyiho
- DNES - 21:27
- Brusel
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) zo štyroch politických skupín požiadali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby prinútila maďarského eurokomisára Olivéra Várhelyiho rezignovať pre obvinenia zo špionáže.
List 35 europoslancov so štvrtkovým dátumom podpísali členovia politických skupín Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE), Zelení/EFA a Ľavica. Televízia Euronews mala možnosť prečítať jeho text.
Várhelyi sa do centra pozornosti dostal na základe spoločnej investigatívy nemeckého týždenníka Der Spiegel, belgického denníka De Tijd a maďarského investigatívneho centra Direkt36. Zverejnili ju 9. októbra a podľa nej sa maďarskí agenti pod diplomatickým krytím pokúsili infiltrovať do inštitúcií EÚ. Maďarská zahraničná spravodajská služba na to údajne využívala stále zastúpenie Maďarska v Bruseli v rokoch 2012 až 2018. Várhelyi pôsobil v Bruseli ako maďarský veľvyslanec pri EÚ v rokoch 2015 až 2019.
Podľa hovorkyne Európskej komisie sa von der Leyenová o obvineniach rozprávala s Várhelyim v nedeľu 12. októbra. Podľa svojich odpovedí si nebol vedomý žiadnych pokusov o špionážny nábor počas svojho vedenia misie.
Europoslanci podpísaní pod listom sa domnievajú, že ak by sa odhalenia potvrdili, dôvera v komisára Várhelyiho by bola vážne ohrozená. Preto požiadali von der Leyenovú, aby konala v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje predsedovi Komisie vynútiť si rezignáciu komisára.
Európsky parlament nemá právomoc požadovať rezignáciu jednotlivých eurokomisárov, môže iniciovať iba hlasovanie o nedôvere celej Európskej komisii. V posledných mesiacoch sa o to europoslanci pokúsil už trikrát. Podľa zdrojov z EP by však teraz mohli schváliť uznesenie vyzývajúce na rezignáciu komisára.
