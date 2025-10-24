Litva uzavrela letiská v Kaunase a Vilniuse pre prelety balónov z Bieloruska
- DNES - 21:24
- Vilnius
Medzinárodné letiská v litovskom Vilniuse a Kaunase v piatok v noci uzavreli pre prelety meteorologických balónov z Bieloruska. Informovalo o tom litovské ministerstvo dopravy, píše Reuters.
Litovské Národné centrum krízového riadenia (NCMC) uviedlo, že radary zachytili „desiatky balónov“. Rezort dopravy vo vyhlásení uviedol, že letecká činnosť na oboch letiskách sa preto zastavila najmenej do 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).
Letisko vo Vilniuse uzavreli aj v utorok 21. októbra a v nedeľu 5. októbra, pretože do vzdušného priestoru hlavného mesta vleteli balóny pašerákov s cigaretami z Bieloruska. Litovská premiérka Inga Ruginiené v stredu uviedla, že jej krajina uzavrie s Bieloruskom hranice, ak sa podobný prípad zopakuje.
Agentúra Reuters pripomína, že vzdušný priestor nad európskymi členmi Severoatlantickej aliancie (NATO) za posledné týždne opakovane narúšali neznáme drony alebo ruské vojenské lietadlá. Podobné problémy hlásili škandinávske krajiny, Nemecko, pobaltské štáty, Rumunsko či Poľsko.
