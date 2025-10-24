Poľsko odsúdilo troch Ukrajincov za podpálenie viacerých obchodných domov
- DNES - 20:40
- Varšava
Poľský súd v piatok odsúdil troch Ukrajincov za viaceré prípady podpaľačstva z minulého roka v niekoľkých krajinách EÚ.
Podľa prokuratúry pôsobili ako organizovaná skupina, ktorá konala na pokyny z Ruska a ich cieľom boli sabotáže a teroristické trestné činy.
Páchateľov odsúdili za podpálenie obchodných domov v poľskej Varšave, litovskom Vilniuse a lotyšskej Rige. Požiar vo Varšave spôsobil škody vo výške tri a pol milióna zlotých (830.000 eur). Zhorelo pri ňom zhruba 80 percent obchodného domu a došlo k nemu krátko pred požiarom vo Vilniuse. Moskva účasť na podpaľačských útokoch popiera.
Súd vyniesol tresty odňatia slobody vo výške od jedného roka a štyroch mesiacov až po päť a pol roka. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
