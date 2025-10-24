SHMÚ: Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu rozfúkať silnejší vietor
Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu (25. 10.) rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od soboty od 8.00 h do polnoci zo soboty na nedeľu (26. 10.).
Voľby by v októbri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov.
Vodič zrazil chodkyňu v blízkosti priechodu pre chodcov
V Nových Zámkoch v blízkosti vyznačeného priechodu pre chodcov narazil vodič vozidla do 72-ročnej chodkyne.
Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie
Prezident SR Peter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z tejto funkcie.
Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom
Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku.