SHMÚ: Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu rozfúkať silnejší vietor

Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu (25. 10.) rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne od soboty od 8.00 h do polnoci zo soboty na nedeľu (26. 10.).

Zdroj: Info.sk, TASR
