  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
Bratislava

Brazília tvrdí, že zásah USA vo Venezuele by mohol „rozpáliť“ celú Južnú Ameriku

  • DNES - 19:52
  • Brazília
Brazília tvrdí, že zásah USA vo Venezuele by mohol „rozpáliť“ celú Južnú Ameriku

Brazília sa obáva, že akákoľvek intervencia Spojených štátov vo Venezuele by mohla byť zničujúca pre celú Južnú Ameriku. Pre agentúru AFP to vo štvrtok prezradil poradca pre zahraničnú politiku brazílskeho prezidenta Celso Amorim.

S americkými vojnovými loďami nasadenými v Karibiku nemôžeme akceptovať intervenciu zvonku, pretože to vyvolá obrovskú nevôľu,“ uviedol Amorim. „Mohlo by to rozpáliť Južnú Ameriku a viesť k radikalizácii politiky na celom kontinente,“ pokračoval.

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa podľa Amorima pri možnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom cez víkend v Malajzii zdrží poučovania šéfa Bieleho domu a to isté očakáva aj on od neho.

Je potrebný dialóg, aby sa našli body zhody v otázkach, ako sú prísne americké clá,“ dodal. Lídri by sa mohli stretnúť na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur.

Americké ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že Spojené štáty nasadzujú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford a ďalšie vojnové lode v Latinskej Amerike s cieľom bojovať proti organizáciám obchodujúcim s drogami.

Spojené štáty už od začiatku septembra podnikajú vojenské operácie proti plavidlám údajne pašujúcim drogy, no doteraz nezverejnili dôkazy, ktoré by ich tvrdenia o zapojení týchto lodí do obchodu s drogami potvrdzovali.

Podľa AFP doposiaľ Washington vykonal najmenej 10 útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pri ktorých zomrelo minimálne 43 ľudí. Deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Europoslanci vyzývajú von der Leyenovú, aby prinútila rezignovať Várhelyiho

Europoslanci vyzývajú von der Leyenovú, aby prinútila rezignovať Várhelyiho

DNES - 21:27Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu zo štyroch politických skupín požiadali predsedníčku Európskej komisie, aby prinútila maďarského eurokomisára Olivéra Várhelyiho rezignovať pre obvinenia zo špionáže.

Litva uzavrela letiská v Kaunase a Vilniuse pre prelety balónov z Bieloruska

Litva uzavrela letiská v Kaunase a Vilniuse pre prelety balónov z Bieloruska

DNES - 21:24Zahraničné

Medzinárodné letiská v litovskom Vilniuse a Kaunase v piatok v noci uzavreli pre prelety meteorologických balónov z Bieloruska.

Poľsko odsúdilo troch Ukrajincov za podpálenie viacerých obchodných domov

Poľsko odsúdilo troch Ukrajincov za podpálenie viacerých obchodných domov

DNES - 20:40Zahraničné

Poľský súd v piatok odsúdil troch Ukrajincov za viaceré prípady podpaľačstva z minulého roka v niekoľkých krajinách EÚ.

Zelenskyj vyzval na uvalenie sankcií na všetky ruské ropné spoločnosti

Zelenskyj vyzval na uvalenie sankcií na všetky ruské ropné spoločnosti

DNES - 19:29Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer vyzval svojich spojencov na uvalenie sankcií na všetky ruské ropné spoločnosti, ako aj na ruskú tieňovú flotilu a ropné terminály.

Vosveteit.sk
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP