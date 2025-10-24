  • Články
Zelenskyj vyzval na uvalenie sankcií na všetky ruské ropné spoločnosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer vyzval svojich spojencov na uvalenie sankcií na všetky ruské ropné spoločnosti, ako aj na ruskú tieňovú flotilu a ropné terminály. Vyjadril sa na tlačovej konferencii v Londýne po rokovaní tzv. koalície ochotných.

Spojené štáty v stredu oznámili uvalenie nových sankcií na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil vrátane ich dcérskych firiem. Nový sankčný balík vo štvrtok schválila aj Európska únia.

Na tlačovej konferencii sa spoločne so Zelenským zúčastnilo viacero európskych lídrov. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte uviedol, že nové sankcie zo strany USA vyvolajú ďalší tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorému podľa neho dochádzajú peniaze, vojaci a nápady.

EÚ by mala podľa holandského premiéra Dicka Schoofa po vzore USA taktiež uvaliť sankcie na ruské ropné spoločnosti. „Bolo by dobré, keby EÚ odkopírovala sankcie USA a Británie voči spoločnostiam Lukoil a Rosnefť. Musíme tiež urobiť viac pre rozbitie systémov tieňových flotíl a pokiaľ ide o Severné more, Holandsko sa na tom bude podieľať,“ deklaroval šéf holandskej vlády.

Lídri sa vyjadrili aj k návrhu Európskej komisie, ktorá chce využiť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške viac než 140 miliárd eur. Lídri EÚ ju na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady zatiaľ neschválili.

Britský premiér Keir Starmer uviedol, že v koalícii ochotných panuje zhoda na tom, že rozhodnutie, ako naložiť so zmrazeným ruskými aktívami, musí byť urobené rýchlo. Podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej by malo padnúť do Vianoc.

Musíme postupovať tak, aby sme našli riešenie ešte pred Štedrým dňom, aby sme mohli zabezpečiť financovanie Ukrajiny na najbližšie roky,“ vyhlásila.

Zdroj: Info.sk, TASR
