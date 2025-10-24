  • Články
Politico: Sankcie Trumpa by mohli natrvalo odrezať Maďarsko a SR od ruskej ropy

  • DNES - 18:54
  • Budapešť
Politico: Sankcie Trumpa by mohli natrvalo odrezať Maďarsko a SR od ruskej ropy

Americké sankcie, ktoré nadobudnú účinnosť 21. novembra, neochromia vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina, ale pomôžu Európskej únii natrvalo sa odrezať od dovozu ruskej ropy.

Vyplýva to z vyjadrení expertov a vládnych zdrojov pre magazín Politico. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa Politica mesiac pred oznámením sankcií Trump ostro kritizoval Európu, že naďalej „neodpustiteľným“ spôsobom nakupuje energie z Ruska.

Expertka z amerického think-tanku Atlantická rada Kimberly Donovanová uviedla, že súčasné sankcie sú „veľkým krokom“ v boji proti európskemu dovozu ruskej ropy. Ministerstvo financií USA pripustilo možnosť, že sankcie budú uvalené aj na tých, ktorí spolupracujú s dvoma sankcionovanými ruskými ropnými spoločnosťami. Podľa expertky by to znamenalo, že žiadna banka by pre týchto hráčov v Európe nespracovávala transakcie.

V rámci EÚ sú sankcie obzvlášť znepokojujúce pre Maďarsko a Slovensko, pretože by mohli úplne zastaviť dovoz ruskej ropy. Ak USA sankcie zavedú, „viedlo by to k zastaveniu dovozu,“ povedal nemenovaný slovenský predstaviteľ a dodal, že v takom prípade by Slovensko „pravdepodobne“ požiadalo Washington o výnimku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár nereagovalo.

EÚ vo štvrtok prijala 19. balík sankcií proti Rusku, ktorý zahŕňa prísnejšie opatrenia voči spoločnosti Rosnefť. Európska komisia oznámila, že zvažuje aj uvalenie zákazu transakcií na spoločnosť Lukoil.

Rusko momentálne analyzuje nové sankcie Spojených štátov a EÚ a bude reagovať v súlade so svojimi záujmami, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Spojené štáty v stredu sankcie rozšírili aj na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, uviedol americký minister financií Scott Bessent. Vo štvrtok ráno členské štáty EÚ schválili v poradí 19. balík protiruských sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska a obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.

Zdroj: Info.sk, TASR
