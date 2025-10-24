  • Články
Starmer vyzval na uvoľnenie zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu

  • DNES - 18:38
  • Londýn
Starmer vyzval na uvoľnenie zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu

Britský premiér Keir Starmer v piatok počas stretnutia tzv. koalície ochotných vyzval európskych lídrov, aby dosiahli dohodu a poskytli financie zo zmrazených ruských aktív Kyjevu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojich spojencov požiadal, aby posilnili ukrajinské ďalekonosné vojenské spôsobilosti, čím by vyvinuli tlak na Rusko rokovať o ukončení vojny. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka Guardian.

Musíme sa dohodnúť a dokončiť proces v súvislosti s ruským štátnymi aktívami a uvoľniť miliardy na pomoc pri financovaní ukrajinskej obrany,“ povedal Starmer európskym lídrom na stretnutí v Londýne. „Spojené kráľovstvo je pripravené spolupracovať s EÚ, aby sa táto záležitosť posunula dopredu čo najrýchlejšie,“ deklaroval.

Európska komisia navrhuje využiť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške viac než 140 miliárd eur. Lídri EÚ ju však na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady zatiaľ neschválili.

Starmer so Zelenským vyzvali aj na posilnenie ukrajinských spôsobilostí v oblasti zbraní dlhého doletu. Reuters pripomína, že pri útokoch na ciele hlboko v ruskom území Ukrajina používa vlastné zbrane.

Kyjev sa v súčasnosti usiluje získať od USA strely Tomahawk, ktoré mu však americký prezident Donald Trump zatiaľ neposkytol. Predstava, že by sa americké Tomahawky ocitli v rukách Ukrajincov podľa Zelenského vyvolala tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý následne deklaroval, že je pripravený obnoviť rokovania.

Zelenskyj predstaviteľov koalície ochotných vyzval aby „nedali Rusku žiadny dôvod domnievať sa, že vojnu môžu ukončiť výsledkom, ktorý by bol Ukrajinu nespravodlivý“.

Všetci musíme mať na pamäti, že otázky územnej celistvosti, ako aj akákoľvek výmena území nesmú odmeniť agresora ani odmeniť akúkoľvek budúcu agresiu,“ povedal ukrajinský prezident „Iba dôrazné a spravodlivé riešenie bude skutočne fungovať,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
