  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
14°Bratislava

Japonské stíhačky vzlietli k ruským lietadlám približujúcim sa k pobrežiu

  • DNES - 16:32
  • Tokio
Japonské stíhačky vzlietli k ruským lietadlám približujúcim sa k pobrežiu

Japonské stíhačky v piatok vzlietli k ruským vojenským lietadlám, ktoré sa približovali k japonskému vzdušnému priestoru a pobrežiu krajiny.

Informáciu potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. Letka so strategickými bombardérmi Tu-95 schopnými niesť jadrové zbrane podľa neho vykonávala rutinný hliadkovací let nad neutrálnymi vodami. Upozornila na to agentúra Reuters.

Japonské ministerstvo obrany zverejnilo mapu znázorňujúcu letovú trasu ruských lietadiel pri západnom pobreží Japonska nad Japonským morom. Dva bombardéry Tu-95 sprevádzali dve stíhačky Su-35 a spočiatku leteli smerom k japonskému ostrovu Sado, potom však zmenili smer na sever.

Rusko každodenne vedie vojenské operácie v okolí našej krajiny a zároveň napáda Ukrajinu – to je realita,“ napísal minister obrany Šindžiró Koizumi v príspevku na X.

Incident sa udial niekoľko hodín pred prvým prejavom novej japonskej premiérky Sanae Takaičiovej v parlamente, v ktorom prisľúbila väčšie investície do obrany. Zdôraznila v ňom tiež, že vojenské aktivity Ruska, Číny a Severnej Kórey sú dôvodom na „vážne obavy“. V príspevku na sociálnej sieti X v piatok vyzdvihla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinský ľud za jeho odvahu „každodenne vzdorovať agresii“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico rokuje s Orbánom o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu

Fico rokuje s Orbánom o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu

DNES - 16:30Zahraničné

Predseda slovenskej vlády Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán rokujú o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu v Európskom parlamente.

Poľsko: Prezident Karol Nawrocki zostáva najdôveryhodnejším politikom

Poľsko: Prezident Karol Nawrocki zostáva najdôveryhodnejším politikom

DNES - 16:05Zahraničné

Prezident Karol Nawrocki je podľa najnovšieho prieskumu CBOS najdôveryhodnejším poľským politikom.

Starmer: Spojenci by mali posilniť ukrajinské ďalekonosné spôsobilosti

Starmer: Spojenci by mali posilniť ukrajinské ďalekonosné spôsobilosti

DNES - 15:49Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer v piatok vo svojom sídle na Downing Street 10 prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Rubio: Bezpečnostné sily v Gaze musia tvoriť štáty, s ktorými je Izrael spokojný

Rubio: Bezpečnostné sily v Gaze musia tvoriť štáty, s ktorými je Izrael spokojný

DNES - 14:32Zahraničné

Izrael musí byť podľa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia spokojný s výberom krajín, ktoré prispejú k budúcim medzinárodným silám v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP