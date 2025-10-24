Japonské stíhačky vzlietli k ruským lietadlám približujúcim sa k pobrežiu
Tokio
Japonské stíhačky v piatok vzlietli k ruským vojenským lietadlám, ktoré sa približovali k japonskému vzdušnému priestoru a pobrežiu krajiny.
Informáciu potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. Letka so strategickými bombardérmi Tu-95 schopnými niesť jadrové zbrane podľa neho vykonávala rutinný hliadkovací let nad neutrálnymi vodami. Upozornila na to agentúra Reuters.
Japonské ministerstvo obrany zverejnilo mapu znázorňujúcu letovú trasu ruských lietadiel pri západnom pobreží Japonska nad Japonským morom. Dva bombardéry Tu-95 sprevádzali dve stíhačky Su-35 a spočiatku leteli smerom k japonskému ostrovu Sado, potom však zmenili smer na sever.
„Rusko každodenne vedie vojenské operácie v okolí našej krajiny a zároveň napáda Ukrajinu – to je realita,“ napísal minister obrany Šindžiró Koizumi v príspevku na X.
Incident sa udial niekoľko hodín pred prvým prejavom novej japonskej premiérky Sanae Takaičiovej v parlamente, v ktorom prisľúbila väčšie investície do obrany. Zdôraznila v ňom tiež, že vojenské aktivity Ruska, Číny a Severnej Kórey sú dôvodom na „vážne obavy“. V príspevku na sociálnej sieti X v piatok vyzdvihla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinský ľud za jeho odvahu „každodenne vzdorovať agresii“.
