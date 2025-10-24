Fico rokuje s Orbánom o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu
- DNES - 16:30
- Brusel/Bratislava/Budapešť
Predseda slovenskej vlády Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán rokujú o vstupe strany Smer-SD do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) v Európskom parlamente (EP). Pre portál Euronews to vo štvrtok počas summitu Európskej rady v Bruseli uviedol Orbánov poradca Balázs Orbán, píše TASR.
Strana európskych socialistov (PES) 17. októbra na kongrese v Amsterdame pre „hrubý a silný rozpor s hodnotami“ PES jednohlasne definitívne vylúčila Smer-SD zo svojich štruktúr. Predsedníctvo frakcie v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS) rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.
„Medzi oboma premiérmi prebiehajú konzultácie. Cieľom by mohla byť os Orbán-Fico-Babiš v EÚ,“ uviedol pre Euronews Orbánov poradca, podľa ktorého sú Patrioti otvorení privítaniu Smeru. „Z našej strany sú dvere otvorené. Rozhodnúť sa budú musieť Robert Fico a jeho strana. Pochádza z ľavicového prostredia, ale v jeho strane prevláda suverénny prístup. Uvidíme, ako sa rozhodnú,“ uviedol Balázs Orbán.
Europoslankyňa Monika Beňová pre TASR pred týždňom po definitívnom vylúčení Smeru z PES povedala, že „už dlhšie majú ponuku od skupiny Patrioti pre Európu, ktorú osobne preferuje“.
Patrioti sú v súčasnosti treťou najsilnejšou frakciou v EP. S piatimi europoslancami za Smer - Monikou Beňovou, Katarínou Roth Neveďalovou, Juditou Laššákovou, Ľubošom Blahom a Erikom Kaliňákom - by v EP mohli mať spolu 91 mandátov.
Fico v pondelok počas návštevy Spojených arabských emirátov uviedol, že Smer dostal ponuky od rôznych frakcií v Európskom parlamente a „dobre si ich premyslí“. „Strana európskych socialistov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala by sa premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov,“ zhodnotil predseda vlády vo videu z Abú Zabí.
