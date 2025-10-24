Poľsko: Prezident Karol Nawrocki zostáva najdôveryhodnejším politikom
- DNES - 16:05
- Varšava
Prezident Karol Nawrocki je podľa najnovšieho prieskumu CBOS najdôveryhodnejším poľským politikom.
Dôveruje mu 57 percent opýtaných, čo je o jeden percentuálny bod menej ako v septembri. Nedôveru mu vyjadrilo 26 percent respondentov a 11 percent bolo bez názoru. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na druhom mieste v rebríčku dôveryhodnosti skončil vicepremiér a minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski s podporou 43 percent, čo predstavuje pokles o dva percentuálne body. Tretí je vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorému dôveruje 41 percent respondentov, o štyri body menej ako v predchádzajúcom mesiaci.
V rebríčku nedôveryhodnosti vedie predseda strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński, ktorému nedôveruje 55 percent respondentov, čo je nárast o tri body. Druhé miesto patrí poslancovi krajne pravicovej Konfederácie Koruny Poľskej Grzegorzovi Braunovi s 54 percentami a tretie premiérovi Donaldovi Tuskovi s 52 percentami.
Prieskum CBOS sa uskutočnil od 2. do 13. októbra na reprezentatívnej vzorke 901 respondentov kombináciou viacerých výskumných metód.
