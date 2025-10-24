  • Články
Piatok, 24.10.2025
Starmer: Spojenci by mali posilniť ukrajinské ďalekonosné spôsobilosti

  • DNES - 15:49
  Londýn
Britský premiér Keir Starmer v piatok vo svojom sídle na Downing Street 10 prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podľa šéfa britskej vlády boli tento týždeň podniknuté významné kroky na podporu Ukrajiny, avšak naznačil, že stále sa dá urobiť viac najmä v oblasti zbraní ďalekého dosahu. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian.

Myslím si, že tento týždeň môžeme skutočne vyvinúť tlak na ruskú ropu a plyn. Podniknuté boli významné kroky vpred. Myslím si, že môžeme urobiť viac aj v oblasti ďalekonosných spôsobilostí,“ podotkol Starmer. Európska únia aj Spojené štáty týždeň prijali nové sankcie na ruský energetický sektor.

Starmer na stretnutí opätovne potvrdil podporu Ukrajine, ktorá už viac ako tri a pol roka čelí ruskej invázii. Skonštatoval, že ruský prezident Vladimir Putin nemá záujem vojnu ukončiť.

Hoci ste naznačili cestu vpred a preukázali ochotu, odvahu a odhodlanie, Putin prejavuje absolútnu neochotu k dialógu a naopak, pokračuje v útokoch na civilistov a deti,“ povedal ukrajinskému prezidentovi. Putin podľa Zelenského tlačí Ukrajinu do humanitárnej katastrofy, keďže Rusko pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a energetický sektor.

Pred stretnutím so Starmerom na zámku Windsor Zelenského prijal britský kráľ Karol III. Po bilaterálnom rokovaní sa lídri oboch krajín zúčastnia na stretnutí tzv. koalície ochotných.

Na čele neformálneho zoskupenia približne troch desiatok krajín ochotných Ukrajine po skončení konfliktu poskytnúť bezpečnostné záruky stojí najmä Británia a Francúzsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
