  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
14°Bratislava

Voľby by v októbri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD

  • DNES - 15:39
  • Bratislava
Voľby by v októbri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov.

Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,9 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostalo hnutie Republika (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (7,5 percenta), SaS (7,1 percenta), KDH (6,8), hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Demokrati (5,1 percenta).

Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,5 percenta), Maďarská aliancia (3,8), Sme rodina (3,5), mandáty by nezískali ani Strana vidieka (0,9) a KSS (0,7 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 40 kresiel, Smer-SD 31 a Hlas-SD 18 kresiel. S 15 poslancami by v NR SR bolo hnutie Republika, Hnutie Slovensko by získalo 13 a SaS 12 mandátov. KDH by v parlamente zastupovali tiež 12 poslanci, Demokratov deviati.

Prieskum sa realizoval od 8. do 17. októbra na vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vodič zrazil chodkyňu v blízkosti priechodu pre chodcov

Vodič zrazil chodkyňu v blízkosti priechodu pre chodcov

DNES - 15:22Domáce

V Nových Zámkoch v blízkosti vyznačeného priechodu pre chodcov narazil vodič vozidla do 72-ročnej chodkyne.

Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie

Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie

DNES - 14:28Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z tejto funkcie.

Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom

Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom

DNES - 13:49Domáce

Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku.

PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí

PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí

DNES - 13:21Domáce

Líder opozičného PS Michal Šimečka zhodnotil dva roky pôsobenia vlády Roberta Fica.

Vosveteit.sk
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP