Vodič zrazil chodkyňu v blízkosti priechodu pre chodcov
V Nových Zámkoch v blízkosti vyznačeného priechodu pre chodcov narazil vodič vozidla do 72-ročnej chodkyne.
Žena utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Nehoda sa stala vo štvrtok (23. 10.) v podvečerných hodinách na Ulici G. Bethlena, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa doterajších informácií 37-ročný vodič vozidla Volkswagen Tiguan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodkyne. Či sa žena nachádzala priamo na priechode alebo mimo neho je predmetom ďalšieho vyšetrovania, potvrdila polícia.
Chodkyňa bola prevezená do nemocnice s ťažkými zraneniami s predpokladaným časom liečenia dva až tri mesiace. Vodič bol na mieste nehody podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
Voľby by v októbri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov.
Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie
Prezident SR Peter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z tejto funkcie.
Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom
Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku.
PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí
Líder opozičného PS Michal Šimečka zhodnotil dva roky pôsobenia vlády Roberta Fica.