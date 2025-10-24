Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií
- DNES - 14:51
- Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií.
Uviedol to predseda koaličnej SNS Andrej Danko v kritike, že premiér opätovne súhlasil so sankciami Európskej únie proti Rusku.
„Chcem dôrazne povedať, že SNS bude vždy vyzývať predsedu vlády, aby aj v situáciách, ako bolo včera, nepodporoval protiruský balík sankcií,“ spresnil.
„Za SNS hovorím, že my tu nechceme ani ruské, ani americké tanky, nás zaujíma Slovensko. Ani Rus, ani Američan sa o Slovákov starať nebude. Musíme si pomôcť sami, pretože sme škatuľkovaní do tej skupiny, ako keby sme tu chceli opäť návrat internacionálnej pomoci. Vraciame sa ale do doby diktatúry - diktát voči nám dnes robia západné štáty,“ dodal predseda SNS.
Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše
Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).
Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu
Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. TASR to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši.
Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu
Novela umožňuje štátnej lotériovej spoločnosti Tipos prevziať platné licencie od súčasných prevádzkovateľov kasín a tiež podnikať v zahraničí.
Šipoš: Vyzývame prezidenta, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal a vrátil parlamentu novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada SR.