  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
14°Bratislava

Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

  • DNES - 14:51
  • Bratislava
Andrej Danko: Premiér nemusel opäť podporiť balík protiruských sankcií

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií.

Uviedol to predseda koaličnej SNS Andrej Danko v kritike, že premiér opätovne súhlasil so sankciami Európskej únie proti Rusku.

Chcem dôrazne povedať, že SNS bude vždy vyzývať predsedu vlády, aby aj v situáciách, ako bolo včera, nepodporoval protiruský balík sankcií,“ spresnil.

Za SNS hovorím, že my tu nechceme ani ruské, ani americké tanky, nás zaujíma Slovensko. Ani Rus, ani Američan sa o Slovákov starať nebude. Musíme si pomôcť sami, pretože sme škatuľkovaní do tej skupiny, ako keby sme tu chceli opäť návrat internacionálnej pomoci. Vraciame sa ale do doby diktatúry - diktát voči nám dnes robia západné štáty,“ dodal predseda SNS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše

DNES - 14:38Ekonomické

Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu

Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu

DNES - 12:29Ekonomické

Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. TASR to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu

Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu

DNES - 12:20Ekonomické

Novela umožňuje štátnej lotériovej spoločnosti Tipos prevziať platné licencie od súčasných prevádzkovateľov kasín a tiež podnikať v zahraničí.

Šipoš: Vyzývame prezidenta, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách

Šipoš: Vyzývame prezidenta, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách

DNES - 11:42Ekonomické

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal a vrátil parlamentu novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada SR.

Vosveteit.sk
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP