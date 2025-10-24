Andrej Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše
- DNES - 14:38
- Bratislava
Koaličná SNS nechcela, aby v parlamente vo štvrtok (23. 10.) prešla novela zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).
Koaličná zmluva im v tomto prípade neumožňovala hlasovať proti, preto sa jej poslanci zdržali a ak by sa hlasovania zúčastnila celá opozícia, novela by neprešla. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda SNS Andrej Danko. Zároveň je presvedčený, že prezident SR Peter Pellegrini novelu nepodpíše.
„Samozrejme, že SNS nechcela, aby ten zákon prešiel napriek tlaku, ktorý na nás bol od predsedu vlády, po jeho dohode s pánom Huliakom. My sme jasne adresovali výhradu k tomu,“ vyhlásil Danko. Pripomenul, že už na rokovaní vlády dvaja ministri za SNS vzniesli voči návrhu výhrady. Tieto aj napriek určitým úpravám v parlamente pretrvali.
„My sme nemohli včera hlasovať proti. My sme urobili taktiku a ak by opozícia bola v práci, ak by neboli lenivci, tak by ten zákon neprešiel,“ zdôraznil predseda SNS a opakovane vytkol opozičným poslancom, že si nerobia svoju prácu.
Podľa vlastných slov je zvedavý, ako sa k schválenej novele postaví prezident. „Pretože ak by podpísal tento zákon, ako ho poznám, tak by to veľmi ťažko vysvetľoval a Peter Pellegrini nie je človek, ktorý si špiní ruky. Takže som presvedčený, že to nepodpíše, napriek tomu, že aj na neho bude veľký tlak,“ zhodnotil Danko.
Aktuálna nezhoda v koalícii podľa neho neznamená nič vážne, iba to, že sú v nej tri koaličné strany, ktoré majú svoju politiku a svoju zodpovednosť. „Takže čo sa týka vzťahov, určite neurobíme nikomu radosť, že sa teraz koalícia rozpadne. Dnes je nový deň, nebo nepadlo, život ide ďalej,“ doplnil predseda národniarov.
