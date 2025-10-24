Rubio: Bezpečnostné sily v Gaze musia tvoriť štáty, s ktorými je Izrael spokojný
Izrael musí byť podľa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia spokojný s výberom krajín, ktoré prispejú k budúcim medzinárodným silám v Pásme Gazy.
Rubio sa tak vyjadril v piatok počas návštevy Izraela po správach o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu namietal proti účasti Turecka v týchto silách. Šéf americkej diplomacie zároveň uviedol, že neverí, že Izrael anektuje Západný breh Jordánu.
Rubio tvrdí, že záujem o účasť v spomínaných bezpečnostných silách prejavilo veľa štátov. „Túto jednotku sme ešte nezaložili, takže práca na tom stále pokračuje,“ konštatoval. Tieto medzinárodné sily majú dohliadať na realizáciu prímeria v palestínskej enkláve.
Izrael a partnerské štáty musia ešte vyriešiť budúcu správu Pásma Gazy, ktorá nemôže zahŕňať palestínske militantné hnutie Hamas. Akákoľvek potenciálna úloha Palestínskej samosprávy je podľa Rubia ešte potrebné určiť.
Rubio tvrdí, že viacero štátov je pripravených normalizovať vzťahy s Izraelom, avšak rozhodnutie bude čakať na širšiu regionálnu dohodu. Ukončenie vojny v Pásme Gazy podľa amerického ministra povzbudí štáty, aby sa pridali k abrahámovským dohodám. Ide o dohody z roku 2020, ktoré normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Dohody sprostredkovali Spojené štáty počas prvého prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Máme veľa štátov, ktoré sa chcú pridať,“ vyhlásil Rubio, ale neuviedol presné štáty.
Počas piatkovej návštevy civilno-vojenského koordinačného centra vedeného USA na juhozápade Izraela Rubio uviedol, že si nemyslí, že Izrael anektuje Západný breh Jordánu, ktorý okupuje od roku 1967.
Izraelskí poslanci však tento týždeň hlasovali o návrhoch zákonov, ktoré otvárajú cestu k anexii tohto okupovaného palestínskeho územia. Rubio tvrdí, že poslanci Knesetu uskutočnili hlasovanie ako politický trik, aby zosmiešnili amerického viceprezidenta J.D. Vancea, ktorý vo štvrtok ukončil návštevu Izraela, a izraelského premiéra Netanjahua. „Stačí povedať, že si nemyslíme, že k tomu dôjde,“ dodal.
Na spomínané hlasovanie vo štvrtok reagoval aj Vance, ktorý povedal, že to osobne považuje za urážku. Zároveň vylúčil anexiu tohto územia Izraelom. Aj americký prezident vo štvrtok vyhlásil, že Izrael „nebude nič robiť“ so Západným brehom Jordánu.
