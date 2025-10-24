Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie
Prezident SR Peter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doručených Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky rozhodol v zmysle svojich ústavných právomocí o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z tejto funkcie.
Z jednotlivých doručených disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že sudca Krajského súdu v Bratislave bol právoplatne uznaný vinným zo spáchania činu, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu. Podľa čl. 147 ods. 1 písm. c) ústavy prezident sudcu v prípade existencie právoplatného rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, bezodkladne odvolá.
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky boli postupne doručené upovedomenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o právoplatnom disciplinárnom rozhodnutí, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní sudcu z funkcie, uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorým bolo odmietnuté odvolanie disciplinárne obvineného, ako aj rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorým bol sudca právoplatne uznaný vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za ktoré mu bolo uložené úhrnné disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu.
Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom
Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku.
PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí
Líder opozičného PS Michal Šimečka zhodnotil dva roky pôsobenia vlády Roberta Fica.
Blanár: Slovensko bude na všetkých úrovniach presadzovať mierové riešenia
Minister zahraničných vecí SR vyzdvihol dôležitosť toho, aby sa na svete predchádzalo akýmkoľvek vojnovým konfliktom.
SaS vyzýva Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality
Opozičná SaS žiada ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality a taktiež, aby zverejnil dáta o fungovaní justície.