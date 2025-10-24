  • Články
Poľský minister energetiky Motyka oznámil pokrok v rozvoji jadrovej energetiky

  DNES - 14:08
  Varšava
Poľské ministerstvo energetiky v piatok oznámilo pokrok v rozvoji jadrovej energetiky.

Na mieste budúcej prvej poľskej jadrovej elektrárne sa začali prípravné práce a v budúcom roku má spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe podať žiadosť o licencovanie technológie na Štátnu atómovú agentúru. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa tlačovej konferencie ministra energetiky Milosza Motyku.

Vláda tiež rozbieha výber partnera pre výstavbu druhej elektrárne so zámerom vyjednať silnejšie zapojenie poľského priemyslu a priaznivejšie financovanie. „Jadrová energetika je z hľadiska poľskej energetickej bezpečnosti mimoriadne dôležitou investíciou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva energetiky Wojciech Wrochna.

Proces výberu partnerov má byť viacstupňový - okrem rokovaní vlád o investičnej podpore a úveroch z exportných agentúr sa pripravuje rámec na porovnateľné ponuky technológií. Podľa rezortu sa v najbližších týždňoch určia pravidlá a harmonogram, pričom po ukončení prípravných konzultácií sa počíta s definovaním predmetu tendra približne do konca 1. štvrťroka 2026.

Ministerstvo potvrdilo, že analyzuje dve preferované a dve záložné lokality. Rozhodnutie padne až po dokončení zákonom vyžadovaných posudkov. Paralelne sa formuje prístup k malým modulárnym reaktorom. Hoci nové konštrukcie zatiaľ nikde komerčne neprevádzkujú, kabinet ich vníma ako perspektívny doplnok budúceho energetického mixu a chystá prvé konkrétne kroky.

Zdroj: Info.sk, TASR
