Vodička zostala stáť na priecestí, tragédii sa vyhla len tesne
- DNES - 11:09
- České Budějovice
Situáciu zo železničného priecestia rieši polícia.
Česká polícia preveruje incident, ku ktorému došlo v stredu (22. 10.) na železničnom priecestí na Křížikovej ulici v Českých Budějoviciach. Informoval o tom portál novinky.cz.
Vošla aj napriek kolóne
Vodička vošla s autom na železničné priecestie v momente, keď nebolo zatarasené závorami, ani neblikalo výstražné značenie. Na prejazde však zostala stáť, pretože za závorami sa vytvorila kolóna. Ako informovali novinky.cz, na opačnej strane cesty totiž prebieha rekonštrukcia, premávku preto dočasne riadi semafor.
Incident zachytila na video kamera umiestnená v jednom z áut čakajúcich pred priecestím. Z neho je zrejmé, že vodička po spustení závor vystúpila z vozidla a rozhliadla sa okolo seba. Keď videla, že z jednej strany sa približuje vlak, s autom podišla bližšie dopredu, čím sa tesne vyhla zrážke s vlakom.
„Po uverejnení videa prípad riešia policajti z Českých Budějovíc,“ potvrdila pre novinky.cz hovorkyňa polície Štěpánka Schwarzová.
Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán
Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán.
Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel
Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel.
Pentagón prijal 130-milónový dar na čiastočné pokrytie výplat vojakov
Americké ministerstvo obrany (Pentagón) prijalo dar vo výške 130 miliónov dolárov od anonymného darcu.
Trump odcestoval do Ázie, kde ho čaká mnoho rokovaní s viacerými lídrami
Americký prezident Donald Trump v piatok odcestoval na návštevu Ázie, kde ho okrem iného čakajú aj dôležité obchodné rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.