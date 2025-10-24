Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom
Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru (SOŠ PZ) v Pezinku.
Dôvodom boli vyhrážky zastrelením, ktoré adresoval svojim spolužiakom. Informovala o tom hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.
Pripomenula, že ÚIS prijal podnet 14. januára. „Deň na to vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilie na skupine obyvateľov,“ priblížila. Obvinený sa v období november 2024 - január 2025, ako policajt v postavení študenta SOŠ PZ v Pezinku, pred svojimi spolužiakmi vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová vzbudili u jeho spolužiakov dôvodné obavy o ich vlastný život.
Návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom má v súčasnosti v rukách dozor vykonávajúci prokurátor. Obvinenému hrozia dva roky väzenia.
Prezident SR odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie
Prezident SR Peter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z tejto funkcie.
PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí
Líder opozičného PS Michal Šimečka zhodnotil dva roky pôsobenia vlády Roberta Fica.
Blanár: Slovensko bude na všetkých úrovniach presadzovať mierové riešenia
Minister zahraničných vecí SR vyzdvihol dôležitosť toho, aby sa na svete predchádzalo akýmkoľvek vojnovým konfliktom.
SaS vyzýva Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality
Opozičná SaS žiada ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality a taktiež, aby zverejnil dáta o fungovaní justície.