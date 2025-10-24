  • Články
  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Študenta policajnej školy navrhli obžalovať za vyhrážky spolužiakom

Policajná inšpekcia navrhla obžalovať študenta Strednej odbornej školy Policajného zboru (SOŠ PZ) v Pezinku.

Dôvodom boli vyhrážky zastrelením, ktoré adresoval svojim spolužiakom. Informovala o tom hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.

Pripomenula, že ÚIS prijal podnet 14. januára. „Deň na to vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilie na skupine obyvateľov,“ priblížila. Obvinený sa v období november 2024 - január 2025, ako policajt v postavení študenta SOŠ PZ v Pezinku, pred svojimi spolužiakmi vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová vzbudili u jeho spolužiakov dôvodné obavy o ich vlastný život.

Návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom má v súčasnosti v rukách dozor vykonávajúci prokurátor. Obvinenému hrozia dva roky väzenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
