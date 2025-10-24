  • Články
Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského

  • DNES - 13:41
  • Londýn
Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského

Britský kráľ Karol III. prijal v piatok na Windsorskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má v Londýne naplánované rokovania s európskymi lídrami o zvýšení tlaku na Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát. Ukrajinského prezidenta privítali čestnou salvou a pri jeho príchode na Windsorský hrad západne od Londýna zaznela hymna jeho krajiny.

Zelenskyj sa následne v úrade premiéra na Downing Street v Londýne stretne s predsedom britskej vlády Keirom Starmerom, s ktorým sa zúčastní na schôdzke tzv. koalície ochotných.

Koalícia ochotných je neformálne zoskupenie približne troch desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Na čele skupiny stojí najmä Británia a Francúzsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
