Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského
- DNES - 13:41
- Londýn
Britský kráľ Karol III. prijal v piatok na Windsorskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má v Londýne naplánované rokovania s európskymi lídrami o zvýšení tlaku na Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatšesťročný monarcha prijal Zelenského tento rok už tretíkrát. Ukrajinského prezidenta privítali čestnou salvou a pri jeho príchode na Windsorský hrad západne od Londýna zaznela hymna jeho krajiny.
Zelenskyj sa následne v úrade premiéra na Downing Street v Londýne stretne s predsedom britskej vlády Keirom Starmerom, s ktorým sa zúčastní na schôdzke tzv. koalície ochotných.
Koalícia ochotných je neformálne zoskupenie približne troch desiatok krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Na čele skupiny stojí najmä Británia a Francúzsko.
Kontroverzné výroky kancelára Merza o migrácii podporuje 63 percent Nemcov
Väčšina občanov Nemecka súhlasí s nedávnymi vyjadreniami spolkového kancelára Friedricha Merza, z ktorých vyplýva, že problémy prameniace z migrácie sú jasne viditeľné na uliciach miest v krajine.
Facebook, Instagram a TikTok porušujú pravidlá EÚ, tvrdí eurokomisia
Platformy TikTok, Instagram a Facebook porušujú pravidlá Európskej únie, vyplýva z predbežných zistení Európskej komisie, ktoré zverejnila v piatok.
Je najvyšší čas na reformu Bezpečnostnej rady OSN, vyzvala Baerbocková
Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN a bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa podľa nej mala uskutočniť už dávno.
Orbán: S mierovým summitom v Budapešti sa ráta, čakáme na dohodu USA a Ruska
S budapeštianskym mierovým summitom medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa stále ráta, vyhlásil podľa servera mfor.hu v piatok ráno v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.