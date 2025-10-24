Zdravotný problém, o ktorom ste nepočuli: Prenasleduje až 90 percent ľudí
Väčšina ľudí o ňom nikdy nepočula, hoci prenasleduje takmer každého z nich. Ako sa prejavuje málo známy syndróm?
Americká kardiologická asociácia (AHA) upozorňuje na novo definovaný zdravotný problém, ktorý podľa jej analýz trápi až 90 percent Američanov. Ide o kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm (CKM), ktorý zahŕňa ochorenia srdca a obličiek a cukrovku 2. typu.
„Chceme, aby ľudia vedeli, že ochorenia srdca a obličiek a metabolické rizikové faktory sa bežne vyskytujú naraz,“ zdôraznil lekár AHA Eduardo Sanchez vo vyhlásení. Prieskum asociácie dokázal, že o CKM počulo len 12 percent respondentov, no až 72 percent z nich prejavilo záujem dozvedieť sa viac.
Podobné rizikové faktory
Portál IFLScience pripomenul slová profesora Keitha C. Ferdinanda z Tulaneskej zdravotníckej školy, podľa ktorého sa ochorenia obličiek a srdca a cukrovka často vyskytujú spoločne. Okrem toho majú podobné rizikové faktory ako vysoký tlak, vysokú hladinu cukru v krvi a vysoký cholesterol.
Výskum publikovaný v roku 2024 v časopise JAMA dokázal, že až 90 percent Američanov spĺňa niektoré z kritérií pre syndróm CKM. Ide najmä o starších ľudí, mužov a afroameričanov.
Väčšina rizikových faktorov syndrómu CKM sa podľa odborníkov dá zvrátiť. Potrebná je zmena životného štýlu a skorý lekársky zásah. „Je povzbudivé, že po vysvetlení syndrómu CKM sa takmer tri štvrtiny respondentov chceli dozvedieť viac a uznali jeho dôležitosť,“ potvrdil Sanchez.
Pribudnú ďalšie ochorenia?
Kritici novo zavedeného pojmu argumentujú, že diagnostika syndrómu CKM v praxi nepovedie k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Niektorí zas navrhujú, aby syndróm zahŕňal aj stukovatenie pečene, ktoré takisto súvisí so vznikom diabetu.
„Srdce, obličky a metabolické systémy sú prepojené a mali by sa liečiť spoločne,“ uviedol Sanchez. „Syndróm CKM je o vašom celkovom zdraví. Je to uzavretý kruh. Starajte sa o zdravie pravidelným monitorovaním krvného tlaku, cholesterolu, telesnej váhy, hladiny cukru v krvi a funkcie obličiek,“ dodal.
