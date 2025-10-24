  • Články
  • DNES - 13:21
  • Bratislava
PS: Každý ďalší deň vlády Roberta Fica je rizikom pre bezpečie a peňaženku ľudí

Líder opozičného PS Michal Šimečka zhodnotil dva roky pôsobenia vlády Roberta Fica.

Každý ďalší deň vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je rizikom a ohrozením pre naše bezpečie, zdravie a peňaženku ľudí na Slovensku. Líder opozičného PS Michal Šimečka to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v rámci hodnotenia dvoch rokov pôsobenia vlády. Za jej najväčšie zlyhania považuje ekonomický úpadok a medzinárodnú izoláciu krajiny, nárast kriminality, rozvrat polície či korupčné škandály.

Šimečka vládu skritizoval, že neplní predvolebné sľuby. „Sľubovali, že ľuďom zvýšia platy, že znížia ceny potravín, že budú raziť suverénnu zahraničnú politiku v záujme Slovenskej republiky a zároveň, že zabezpečia politickú stabilitu,“ uviedol. Poukázal na to, že zatiaľ vláda zvýšila platy iba sebe, kým ľuďom sa zvýšili dane, odvody a ceny potravín. Kabinet podľa Šimečku neplní ani sľub o politickej a spoločenskej stabilite. „Keď sa pozriete na fungovanie vládnej koalície, tak je to prakticky jedna koaličná kríza za druhou. (...) A pozrime sa na širší obraz toho, či je Slovensko stabilné alebo nie je, pozrite sa, ako schvaľovali konsolidáciu, ako si znepriatelili odbory zamestnávateľov a samosprávy, vidíme aj rozpad sociálneho dialógu a sociálneho zmieru. Toto nie je tá sľubovaná stabilita,“ skonštatoval Šimečka.

Za najväčšie zlyhanie vlády považuje ekonomický úpadok a ožobračovanie ľudí na Slovensku. „Hovorím o trojročnej konsolidácii, na konci ktorej máme najvyšší dlh, máme rovnako vysoký deficit verejných financií a okrem toho máme prakticky zastavený hospodársky rast, stále veľmi, veľmi vysokú infláciu a v podstate likvidujeme živnostníkov, aktívnych, pracujúcich ľudí,“ ozrejmil Šimečka.

Ako druhé najväčšie zlyhanie vníma medzinárodnú izoláciu krajiny, ktorá je podľa jeho slov výsledkom tzv. suverénnej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Z nej podľa PS nemá Slovensko nič, len straty. „Po dvoch rokoch súčasná vláda Slovensko vymazala z diplomatickej mapy. (...) Po druhé, vláda za dva roky doslova zlikvidovala hlas SR za aliančným stolom a za stolom v Európskej únii,“ poznamenal Ivan Korčok z PS.

Šimečka vláde vyčíta aj novelu Trestného zákona, ktorá podľa neho priniesla beztrestnosť pre zlodejov a zvýšila tak kriminalitu v celej krajine. Rovnako rozvrat polície, likvidáciu Národnej kriminálnej agentúry či Úradu špeciálnej prokuratúry. „Potrebovali ovládnuť políciu, aby im už nič nehrozilo,“ povedal. Kritizuje aj korupčné škandály, pretrvávajúce útoky na menšiny, občiansku spoločnosť či vedecké inštitúcie i „prekvitajúci“ papalášizmus. Vymenovaním Pavla Gašpara do funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby podľa neho vláda zdiskreditovala tajnú službu. Líder hnutia kabinetu vyčíta aj konanie ministerstiev kultúry a životného prostredia. V tejto súvislosti hovorí o likvidácii slovenskej prírody a systému jej ochrany a o rozvrate slovenskej kultúry a jej erbových inštitúcií.

Korčok sa zároveň na tlačovej konferencii vyjadril k štvrtkovému samitu v Bruseli. Ocenil, že premiér podporil 19. balík protiruských sankcií a rovnako sa podpísal pod pokračujúcu podporu Ukrajine vo všetkých oblastiach. Vytkol mu však „opakujúci sa vzorec správania“ pred samitmi. „V ostatnom období premiér robí doslova manévre, osobitne na domácej scéne, ktoré predchádzajú rokovaniam v Bruseli. Hrozí blokovaním záverov, hovorí o tom, ako sa postaví proti tomu, čo chce presadiť Európska únia, ak nebudú splnené jeho podmienky. (...) Všetky z tých vecí, ktoré premiér vydáva ako svoje víťazstvo, by však platili aj bez ohľadu na to, či boli explicitne zmienené v samotných záveroch,“ vysvetlil s tým, že takýto spôsob správania sa Slovensku vo výsledku nič neprináša, iba škodí.

Zdroj: Info.sk, TASR
